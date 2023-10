Mrsic: "El Unicaja está jugando muy bien, dice mucho ganar en Vitoria"

El croata Veljko Mrsic, entrenador del Río Breogán, señaló este jueves que su equipo necesitará hacer un partido “muy serio” en el Martín Carpena para derrotar al Unicaja, que encadena cuatro victorias entre Liga Endesa y BCL. “Es un equipo que tiene mucho talento en la pista, su entrenador lleva dos años haciendo un trabajo increíble. Vamos a necesitar hacer un partido muy serio, sin errores, para tener posibilidades de ganar el partido”, declaró el técnico breoganista. Su equipo llega a Málaga con un récord de 1-5, mientras que el balcánico será ovacionado por el Carpena con total seguridad, ahora haciendo una gran carrera en el Pazo, en proyección de ser un entrenador de la nueva rueda en la Liga.Mrsic no podrá contar todavía con Justin Anderson, fichado con un contrato temporal para suplir la baja de Toni Nakic reconoció que su equipo tiene que mejorar sus porcentajes de acierto, pero no se mostró “especialmente” preocupado por los números de su equipo en este arranque de curso. “Dependen de muchos factores”, apuntó el entrenador de Breogán, que no dudó en calificar al Unicaja como “uno de los grandes” del baloncesto español “en los últimos veinte años”. Piropos de Mrsic al equipo malagueño, donde militó durante un trienio, del 99 al 2002.

“Mantiene el bloque del año pasado con algunos fichajes importantes como el mejor jugador del Girona de la pasada temporada –Kameron Taylor-. Ha tenido algunos problemas en el inicio pero últimamente está jugando muy bien, lleva cuatro victorias seguidas, incluida una en la pista del Baskonia que dice mucho de su juego”, recordó. Mrsic espera que, después de una semana de “buenos” entrenamientos, el estadounidense Conner Frankamp, fichado para suplir la baja del esloveno Zan Mark Sisko, ya pueda asumir mayor protagonismo en el Breogán, que mantiene las bajas de Sergi García, Nakic y Anthony Polite.