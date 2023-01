Mumbrú, de cero a héroe

De héroe a villano hay un paso y viceversa también, que se lo digan a Alex Mumbrú. El técnico catalán estuvo en la cuerda floja con el Valencia hace escasas semanas, pero le ha dado la vuelta a la situación, y no lo ha tenido fácil. El verano pasado, el técnico catalán aterrizaba en Valencia para coger las riendas de un proyecto de Euroliga tras cuatro años en el Bilbao, el club en el que pasó gran parte de su carrera. Joan Peñarroya dejaba el asiento libre al marcharse al Baskonia y el club taronja confió en el ex jugador para dirigir una plantilla con una fuerte inversión económica. Sin embargo, no comenzó bien la andadura de Mumbrú al frente del equipo. Tras las primeras 10 jornadas, el cuadro valenciano marchaba duodécimo en la Liga Endesa, con un balance de cuatro derrotas y seis derrotas. Finalmente, el equipo apretó en la recta final para poder tener plaza para la Copa del Rey, pero muy lejos de los puestos de cabeza de serie, donde por presupuesto y expectativas se esperaría encontrar al conjunto taronja.

Es cierto que las lesiones han acosado a la plantilla de Mumbrú durante el curso, aunque el club no ha tenido problemas para incorporar jugadores de calibre como Shannon Evans. También hay que poner el foco en que el mejor momento de juego del equipo ha llegado con la adaptación de jugadores como Jared Harper, que tardado en carburar, pero que tiene talento de sobre para el puesto que ocupa. De la racha de seis victorias que ha encadenado el equipo, especialmente meritoria son las cuatro de Euroliga, una competición que no perdona los errores y que este año vive una edición especialmente igualada. Solo hay tres victorias de diferencia en el líder de la competición y el noveno clasificado. Se acerca así a la racha de ocho victorias cosechada en el curso pasado también con estas fechas, aunque la exigencia de la Eurocup era menor para un equipo que ya tenía un proyecto ambicioso.

Antes de visitar el Carpena, el entrenador catalán aviso de los peligros de este Unicaja. “Tenemos que igualar la intensidad que ellos van a poner en el partido. Nadie ha ganado allí en la ACB excepto el Real Madrid, son muy sólidos en casa, con su afición que aprieta. Sabemos que será un partido complicado, físico, que tenemos que estar concentrados desde el minuto uno porque son capaces de romper el partido desde el principio y tenemos que salir con una defensa sólida”, explicó el técnico antes del encuentro con los cajistas. Destacó también la solidez del equipo malagueño y su nivel físico, que les permite “mantener una gran intensidad durante 40 minutos”. Esa solidez que alaba de los cajistas es una de las cosas que le faltaba al Valencia y ahora parece haber encontrado en una serie de jugadores que han dado un paso adelante.