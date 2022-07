El Mundial empieza torcido para España (68-71)

El camino se empina desde el principio para la selección española en el Mundial sub 17 de Málaga. No hay consecuencias drásticas en esta primera fase porque todos los equipos acceden a la segunda, aunque el cruce de octavos de final será, en buena más lógica, bastante más complicado por el nivel del grupo con el que se contenderá. Lituania, el equipo al que se derrotó el pasado lunes por 31 puntos (80-49) en Fuengirola, en una de las últimas pruebas, se levantó cuando parecía el partido encarrilado para el equipo español, que ganaba 43-29 mediado el tercer cuarto. La defensa zonal lituana colapsó las cercanías del aro y también a los jóvenes españoles, que jugaron su primer partido oficial como generación. Es una tara como grupo que tienen, no haber competido juntos como equipo bajo presión a causa de la pandemia. Tienen que gestionarlo bien y que desde el primer día estén avisados y lo hayan experimentado ya en carne propia, que así se crece, puede compensar si se digiere. Competir en casa es una ayuda, magnífico el público de Alhaurín, pero también en algún momento puede volverse en contra.

El partido fue un tobogán. Siempre en la primera mitad con España al mando en el marcador, en rentas de cuatro-seis puntos. Parecía el duelo controlado, aunque los lituanos ofrecían resistencia, no era el partido de Fuengirola. Había momentos de dominio de los interiores españoles, la pareja Almansa-Mara, pero sin continuidad.

Al descanso se llegaba con 34-29 a favor y la sensación de que se podía romper, Lituania iba sufriendo para contener. Y la salida del vestuario, con el malagueño Álvaro Folgueiras en el quinteto y teniendo impacto en la pista, fue bastante buena. Un parcial de 9-0 tras tener a los bálticos sin anotar casi cinco minutos parecía quebrar el partido. No fue así. Enfrente había un equipo aguerrido, pero también con talento, como el del exterior Justas Stonkus, capaz de ser dañino en penetraciones y tiros cortos. Acabaría con 24 puntos y no fallando en los tiros libres de carrusel al final.

La zona lituana le dio la vuelta al partido. No se alimentaba ahora a Mara y Almansa y el aro se iba empequeñeciendo. Hasta por siete se iba Lituania, que también contaba con su colonia de espectadores en las gradas. Un triple de Hugo González que se salía para empatar a 63, algún tiro libre fallado... España tuvo un último tiro a la desesperada desde medio campo del gigante Mara sin que hubiera suerte para forzar la prórroga.

El Mundial ha comenzado torcido y por un camino, previsiblemente más complicado. Pero es parte del crecimiento de un grupo muy talentoso que debe aprender de lo vivido. Sin tiempo para que la cabeza se machaque, toca Japón.

