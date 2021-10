Un Mundial sub 17 de baloncesto para Málaga

La FIBA concedió a España la organización del Mundial sub 17 de 2022 masculino y el Mundial sub 19 2023 femenino. La experiencia organizativa de la Federación España es sello de calidad para el ente que rige el baloncesto mundial. En un principio, el primero de los eventos iba a celebrarse en Alicante y La Nucía, pero a día existen muchas posibilidades de que el evento lo acoja la Costa del Sol. El otro sería en Madrid. De hecho, la propia FIBA ya recoge en el listado de próximos eventos que organizará que las sedes serán Málaga y Marbella del 2 al 10 de julio del próximo verano. Las fuentes consultadas por este periódico admiten que el acuerdo está bastante avanzado y que no debería haber problemas. La rúbrica y el anuncio oficial debería llegar en las próximas semanas. El detalle de que ya la propia FIBA recoja la sede del evento es suficientemente indicativo de lo avanzado.

La Junta de Andalucía, que está apostando por organizar por toda la comunicad eventos deportivos de alto nivel a través de la Consejería de Deporte, que encabeza Javier Imbroda y cuyo secretario general es el malagueño José María Arrabal, es la que asumiría la mayor parte de la financiación del evento, contando con la colaboración de Diputación y los ayuntamientos involucrados. La idea es que la primera fase se dispute por la provincia, con Marbella y es posible que Benahavís, y la fase final en Málaga en el Carpena, lo que le daría más lustre aún al torneo. Son casi 200 jugadores más el resto de expediciones, familiares, organizadores y logística de la FIBA, ojeadores.... Bastantes pernoctaciones durante 10 días por toda la provincia. Desde las instituciones se considera rentable la inversión con el retorno que se genera después. Andalucía ha organizado torneos FIBA, el último de ellos el pasado verano con el Youth Challenger (a falta de Europeo se repartieron varias sedes por el continente) sub 16 femenino en San Fernando (Cádiz). Antes fue sede en Sevilla y Granada de Europeo y Mundial, con algún torneo de categorías inferiores más, como aquel recordado de los 52 puntos de Ricky Rubio en Linares en el Europeo sub 16 de 2005. Además, la comunidad acoge cada año varios de los Campeonatos de España, desde minibásket a junior, por lo que la relación con la FEB es fluida y sabe de su solvencia organizativa. La guinda de un lugar como Málaga decanta la balanza.

El Campeonato del Mundo sub 17 se trata de un evento planetario, con 16 equipos participantes. No se pudo celebrar la edición de 2020 por el estallido de la pandemia del Covid-19. Fue un torneo que la FIBA creó en 2010 para conseguir que en todos los años de formación hubiera campeonatos (continentales en sub 16, sub 18 y sub 20 y mundiales sub 17 y sub 19). Se ha disputado en cinco ocasiones. En 2010 se celebró en Hamburgo (Alemania), en 2012 en Kaunas (Lituania), en 2014 en Dubái, en 2016 en Zaragoza (España) y en 2018 en Santa Fe y Rosario (Argentina). En 2020 estaba previsto en Sofía (Bulgaria), con España clasificada tras haber conseguido el título en el Europeo sub 16 previo, pero se canceló. Estados Unidos se ha impuesto en las cinco ediciones y otros nueve países han conseguido una medalla. España aún no la tiene, con tres cuartos puestos.

Bradley Beal, Jahlil Okafor, Malik Newman, Collin Sexton y Jalen Green fueron los MVP respectivos. Todos ellos jugadores después de la NBA, alguno con talla de figura en la liga, como Beal. Es un gran atractivo del torneo, ver a jugadores que serán estrellas en el día de mañana. Jayson Tatum, Ben Simmons, Gabriel Deck, Mario Hezonja, Dante Exum, Justise Winslow, Rui Hachimura, Giorgos Papagiannis, Andre Drummond, Luca Vildoza, Rowan Barrett, Killian Hayes o Alperen Sengun son algunos de los nombres de jugadores que han pasado por el torneo en las cinco ediciones disputadas y han llegado a la mejor liga del mundo. Un malagueño, Luis Conde, jugó la primera edición, la de 2010. Con él estaban también Jaime Fernández, máximo anotador de aquel equipo y que cumple su cuarta temporada en el Unicaja, y Dani Díez, otro ex cajista. También participó en 2014 Jorge Turbica, alero que estaba en la cantera cajista por aquel entonces. Abalde, López Aróstegui o Sergi García son algunos otros de los españoles que después han sido internacionales absolutos.

El torneo engloba a 16 equipos. España, como organizadora; Egipto y Mali (África); Francia, Lituania, Polonia, Serbia y Eslovenia (Europa); y Argentina, Canadá, República Dominicana y Estados Unidos (América) son los conjuntos ya clasificados. Queda por dilucidar los cuatro países de Asia/Oceanía, ya que no se disputó el torneo clasificatorio por la pandemia este verano pasado y se hará ya durante 2022. El formato es de cuatro grupos de cuatro equipos y no hay eliminados, los equipos se posicionan para los cruces de octavos de final, desde donde hay ya eliminatoria directa hasta la pelea por las medallas. Málaga se convertiría, de confirmarse, por 10 días en el epicentro del baloncesto masculino de cantera.