Mundial sub 17: Sorteo y ruta para España

El camino hacia el trofeo de la Copa del Mundo de Baloncesto sub 17 quedó determinado ya que los grupos para la séptima edición del evento fueron confirmados en el sorteo del torneo, que se celebrará del 29 de junio al 7 de julio en Estambul, que toma el relevo de Málaga, que acogió la edición de 2022, en la que España resultó subcampeona tras una vibrante final contra Estados Unidos en el Carpena. La generación española que competirá fue campeona de Europa el verano anterior con el jugador del Unicaja Guille del Pino como MVP. Será una gran oportunidad de tener una experiencia más en su crecimiento.

Los 16 equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los resultados del sorteo son los siguientes: Grupo A: España, Lituania, Filipinas y Puerto Rico Grupo B: China, Estados Unidos, Francia y Guinea Grupo C: Argentina, Türkiye, Nueva Zelanda e Italia Grupo D: Egipto, Alemania, Canadá y Australia Los 16 equipos que participan en el evento avanzarán a la Fase Final de la competencia con un formato de eliminación simple vigente desde los octavos de final en adelante. Los equipos del Grupo A se enfrentarán a equipos del Grupo B, según la clasificación dentro de estos grupos (1º vs 4º - 2º vs 3º) y los equipos del Grupo C se enfrentarán a equipos del Grupo D. Estados Unidos, campeón defensor, buscará su séptima corona consecutiva en la Copa Mundial U17.

Los estadounidenses no sólo han ganado cada uno de los trofeos anteriores desde que se lanzó el evento en 2010, sino que tampoco han sufrido una sola derrota en la historia de la competición. España fue uno de los equipos que estuvo más cerca en la edición pasada. El sorteo lo realizó el histórico Kerem Tunceri de la selección nacional de Turquía. Al evento asistieron el Presidente de FIBA, Sheikh Saud Ali Al Thani, el Secretario General de FIBA, Andreas Zagklis, el Presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, el Sr. Hidayet Turkoglu, Presidente de la Federación Turca de Baloncesto y Osman Askin Bak, Ministro turco de Juventud y Deportes.