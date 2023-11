NCAA: Debutan Golden Dike, Jesús Carralero, Álvaro Folgueiras y Pablo Tamba

El primer lunes de noviembre suele ser día grande en la NCAA, con muchos equipos comenzando a competir de manera oficial. Allí hay esta temporada un buen ramillete de jugadores malagueños o formados en la cantera del Unicaja compitiendo en la División I de la liga universitaria. Concretamente, Golden Dike (Loyola Maryland), Jesús Carralero (Missouri), Álvaro Folgueiras (Robert Morris) y Pablo Tamba (Davis). Casi todos se entrenan regularmente en verano en Los Guindos con la supervisión de los técnico cajistas de su evolución. Este primer tramo de temporada incluye partido que no son de la conferencia propia, más adelante empiezan los respectivos torneos que acaban desembocando en la March Madness.

Golden Dike cumple su quinta temporada en Loyola Maryland. La pandemia permitió exenciones en los ciclos y jugar más de cuatro años. El pívot de raíces nigerianas (22 años y 2.03 metros) debutó en la cancha de los Florida Gators, universidad con tradición y campeona alguna vez en este siglo, ante más de 7.000 personas. Perdió su equipo (93-73) aunque el interior completó una notable actuación, 16 puntos (5/5 en tiros de dos y 6/8 en libres), seis rebotes, dos asistencias, un robo y un tapón en 23 minutos en pista. Internacional en categorías inferiores, estuvo entrenando con el Casademont Zaragoza también este verano.

Jesús Carralero (Málaga, 2000) también está extendiendo su carrera universitaria. Es su sexto año en Estados Unidos. Tras un primero de prepschool (curso puente entre instituto y universidad) jugó cuatro temporadas en Campbell. Ahora se marchó a Missouri para jugar un año más. Carralero (2.03 metros) ha ido jugando en varias posiciones hasta acabar como pívot en las ultimas temporadas. La idea en baloncesto FIBA es hacerlo más de alero. En su nuevo equipo, que jugará en una conferencia potente (SEC, Southeastern Conference), debutó con victoria (101-79) ante Arkansas Pine-Bluff ante 11.486 fans en el Mizzou Arena. Carralero salió como titular aunque tuvo problemas de faltas y sólo jugó 10 minutos. Tiempo en el que pudo realizar cuatro asistencias, un rebote, un robo y un tapón.

Beautiful pass from Carralero pic.twitter.com/BKGkHqMV8Y — Represent Mizzou (@RepresentMizzou) November 7, 2023

Álvaro Folgueiras, subcampeón del mundo y de Europa sub 17 y sub 18 con España, realizó su debut en la NCAA con Robert Morris después de haber el año pasado en DME Academy en Florida. En Pittsburgh está ahora el ala-pívot paleño (18 años y 2.07 metros), que jugó en Cincinnati ante Xavier, con la que cayó 77-63. Jugó 11 minutos saliendo desde el banquillo, metiendo dos puntos (1/1 en tiros de dos) y sumando dos rebotes. Es un salto para el malagueño pasar a competir en universitarios esta temporada una vez cumplida la mayoría de edad.

Por último, el cordobés Pablo Tamba, desde infantiles a junior en Los Guindos, cumple su tercera temporada en Estados. Tras empezar en Idaho State, donde apenas tuvo protagonismo, marchó a Florida a un Junior College y ahora regresó a la División I de la NCAA para competir con Davis, en California, que venció a Jessup University (86-51). En su primer partido, el exterior, que realizó un notable Europeo sub 20 en verano, sumó siete puntos (2/4 en tiros de campo y 3/5 en libres), siete rebotes, dos asistencias y un robo.