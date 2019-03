Nedovic: "Estoy un poquito triste por el Unicaja, no ha tenido suerte"

Nemanja Nedovic es muy dado a tener guiños con el Unicaja. Sigue al equipo por televisión y acostumbra a comentar la actualidad cajista a través de redes sociales. Esta vez el serbio se refirió al conjunto malagueño en una entrevista para el programa Nos gusta el basket de Radio Marca, con motivo del partido del Olimpia Milano ante el Real Madrid en Euroliga, donde hizo una valoración de la temporada de los de Luis Casimiro y reconoció que no ha perdido el contacto con la plantilla.

"Hablo mucho con mis compañeros del año pasado. Me dicen que el entrenador es muy bueno, que trabajan bien", comentó el escolta, que analiza así los altibajos del Unicaja: "Empezaron muy bien la temporada y creo que la gente tenía expectativas grandes en la Copa y en Eurocup, pero no tuvieron suerte. Tuvieron dos o tres lesiones clave, las de Alberto Díaz, Carlos Suárez y Jaime Fernández. No tuvieron suerte. En la Copa todo puede pasar, puedes ganar con el mejor y perder con el peor".

Así las cosas, lamenta Nedo el momento de crisis que atraviesa el equipo. "Estoy un poquito triste porque empezaron bien y ahora están regular. Les deseo mucha suerte, sobre todo con las lesiones, porque el Unicaja se lo merece y merece estar arriba en la ACB", dijo el de Nova Varos, que pasó tres temporadas en Málaga antes de marcharse este verano, tras el año de Euroliga, al Olimpia Milano.

El conjunto italiano lidera esta temporada la Serie A con 19 victorias y tres derrotas, y marcha sexto en la Euroliga con un balance de 14-12. Comparte equipo Nedovic con jugadores como Mike James, Gudaitis, Nunally o los ex cajistas Mindaugas Kuzminskas, Alen Omic y Jeff Brooks, quien se marchó esta temporada junto al serbio a tierras italianas. "Cada año Milán ha fichado nombres grandes. Tiene una historia increíble, ha sido 28 veces campeón de Italia y eso es presión para hacerlo bien cada año. Los últimos no han sido tan buenos, sobre todo en Euroliga, y quieren volver arriba, donde creo que tienen un puesto. Trato de ayudarles para eso", comentaba el serbio de su equipo.

En lo personal, se lamenta Nedovic de las lesiones, que solo le han permitido disputar 11 partidos en el torneo continental, en los que promedia 11.7 puntos y 11.3 de valoración en 23 minutos: "Fue un buen inicio de temporada para mí, he jugado bien, me he sentido bien y luego llegó la lesión de abductor. Tres veces me he hecho daño ahí, ahora por fin me siento bien, recupero ritmo y sensaciones y quiero acabar la temporada en la mejor manera posible".