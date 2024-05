Nihad Djedovic: "Pensaban que el Unicaja no era serio, que sólo era una buena temporada..."

Nihad Djedovic, todo experiencia, fue el hombre elegido por el Unicaja para comparecer en la víspera de la eliminatoria ante el Manresa. Se sustituyó por la premura el habitual Media Day por el discurso del bosnio, jugador con suficientes tablas en la pista y también para mandar los mensajes adecuados de cara a una eliminatoria que entraña el peligro de ser corta y también espaciada en el tiempo (puede durar hasta 10 días naturales), poco frecuente en los play off.

"Yo sí pienso que vale mucho, hemos hecho un trabajo extraordinario detrás de este éxito, el trabajo de cada día. Sabíamos que vale mucho para nosotros. Entiendo lo que dice Ibon, ahora se juega para el título y hay que olvidar lo que hemos hecho. Ahora la cuenta empieza de cero", respondía Djedovic cuando se le cuestionaba si pensaba lo que decía el entrenador, que ahora de nada valía lo hecho, aunque es cierto que el valor del factor cancha es básico. "Es importante, cada partido es diferente, hemos jugados dos partidos fuera en Barcelona el año pasado en semifinales, si ganamos el primero la eliminatoria cambia mucho. Los primeros partidos en casa son importantes, es difícil jugar contra nosotros aquí. La afición siempre aprieta, el Manresa es difícil, pero hemos trabajado para esto".

"Estamos tranquilos, no estamos con presión, desde el principio hemos trabajado para esto En cada trabajo que se hace, si tú das el máximo cada día al 100% los resultados van a llegar antes o después", decía el bosnio sobre si palpaba presión por la oportunidad que se habían fabricado para llegar a la final de la ACB: "Estamos haciendo esto sin ninguna presión, disfrutando cada día, compitiendo entre nosotros mucho. Todo lo que viene es un regalo y es algo normal. Tenemos mucha calidad y no tenemos mucha presión de ganar la Liga. Si hacemos nuestro juego y vamos al máximo vamos a tener muchísimas opciones, hemos ganado a todos los rivales que están ahí arriba durante el año".

Respeto absoluto para el Manresa, el contrincante en los cuartos de final. "Un rival que juega parecido contra nosotros, con un baloncesto muy rápido, muy bien entrenado, no es fácil jugar contra ellos. Tenemos que tener el focus en nuestro juego, hacer las cosas bien, los 40 minutos así, si están por debajo ellos pueden volver, no se rinden nunca, son fuertes mentalmente. Debemos hacer el trabajo para tener el control del partido", señalaba el bosnio, centrado ya en lo siguiente: "El próximo partido es el más importante, empezar bien la eliminatoria significa mucho, vamos a entrar en el play off bien, esperemos que sin lesiones como hasta ahora, para mandar una señal para nuestra confianza. La primera fase es un poco aburrida, con partidos cada cuatro días, a estas alturas de la temporada cuesta entrenar mentalmente, es mejor para nosotros jugar cada dos días. Por eso tenemos que estar fuertes mentalmente".

"Estoy físicamente bien, mentalmente bien, estoy acostumbrado a jugar cada año el play off, cada año es algo que siempre he jugado, activo hasta junio, como todos los jugadores. Con mucha alegría por jugar en el Carpena, es impresionante, jugar aquí en el Carpena cada partido es una maravilla", respondía el bosnio sobre su situación personal, que hace extensible al estado físico y mental del resto: "Sin ningún problema, estamos trabajando como cualquier otro día, mentalmente aquí presentes, alguno puede no estar en alguna sesión pero todos estamos listo. Todo el grupo piensa lo mismo. Nadie se ha comprado los billetes de vuelta, vamos a estar hasta el último día, no os preocupéis, este es nuestro plan".

Hay quien quita valor al primer puesto del Unicaja por no jugar la Euroliga y tener menor desgaste. "No lo veo así, es una oportunidad más para nosotros. Mandan Barça y Madrid, después están Valencia y Baskonia, que este año no estoy muy bien en ACB. Nuestro plan era entrar a competir con los grandes y ojalá podamos tener la oportunidad de hacerlo. Ellos son los símbolos en fútbol y baloncesto, competimos con ellos. El año pasado no pensaban que lo de Málaga era en serio, que era sólo una buena temporada. Pero el Unicaja está aquí en serio, está ahí compitiendo. Este es nuestro plan. No tenemos ninguna presión, pero queremos ganar, pero sin presión para ganarlo. Estamos dispuestos a todo".

Por último, Djedovic era cuestionado por si había visto alguna distracción en el vestuario por los rumores que han vinculado a varios jugadores con otros clubes. "He visto como rumores, cada uno puede escribir en esta vida actual cualquier cosa. Depende de cada uno cómo lo entiende. Yo veo un equipo que está serio y concentrado. Cuando estás primero y ganas títulos otros clubes preguntan por los jugadores de este equipo, es normal. No sé el tema de los contratos cómo está, cada uno debe manejar como piensa, pero el equipo está muy relajado. Somos primeros, cualquier jugador quiere ser parte del equipo que va primero".