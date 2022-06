Nihad Djedovic, el otro Zlatan Ibrahimovic

Más información Así juega Nihad Djedovic, fichaje del Unicaja

Salta a la vista el enorme parecido físico entre el nuevo fichaje del Unicaja, Nihad Djedovic, y el histórico futbolista sueco, ahora en el Milan, Zlatan Ibrahimovic. No pocas veces se les ha confundido. De hecho, hace unos años, Djedovic se hizo pasar por Ibrahimovic en una broma colectiva en Miami y el resultado fue sorprendente.

En una entrevista para la Euroliga años atrás, Djedovic habla de ese parecido: "Tiene genes balcánicos (precisamente bosnios), por eso el parecido, pero desde que me dejé crecer el pelo, me confunden con él en las redes casi todos los días. Este verano estuve en París tres días. Y no puedo decir cada persona, pero cada dos personas me paraba para hacerse una foto conmigo. Fue increíble".

En efecto, las raíces de Ibrahimovic están en Bosnia, desde donde su familia emigró por la guerra de los Balcanes rumbo a Suecia. También salió de niño Djedovic rumbo a Múnich, precisamente donde ha desarrollado el grueso de su carrera antes de venir a Málaga, pero él sí regresó al nuevo país. Una curiosidad que acompaña al nuevo fichaje del Unicaja allá por donde va.