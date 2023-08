Nihad Djedovic: "La Liga Endesa va a ser, viendo los fichajes, mucho más fuerte"

Nihad Djedovic es uno de los jugadores veteranos de este Unicaja. Con 33 años tiene la experiencia y el poso. Fue clave en el arranque y la primera mitad de temporada, después, tras la lesión muscular en la Copa, no llegó a ese nivel. Djedovic ha estado currando en Sarajevo en las últimas semanas para llegar a punto. "El verano estuve con la familia, disfrutando y trabajando, preparando la temporada que viene. Estamos con ganas, todos felices de que empiece otra vez", decía el bosnio, uno de los cupos del equipo.

"No lo sé qué espera la gente", señalaba Djedovic cuando se le preguntaba por las expectativas para esta temporada, que serán altas: "Vamos a ver, estamos en el primer día, tenemos que creer, ver nuestras posibilidades, ir poco a poco, como el año pasado, y ver dónde podemos llegar. La pasada temporada fue más de lo que todos esperábamos y no nos podemos equivocar subiendo más porque no sabemos cómo ira. La Liga Endesa va a ser, viendo los fichajes, aún más fuerte. Tenemos que trabajar, dar el 100% y ver hasta dónde llegamos".

"Desde el primer día estamos como amigos. Necesitamos tiempo para entrar en este modo amigo. Ahora hemos estado un año juntos y es más fácil, pero hay que seguir trabajando y dar nuestro máximo, es nuestra filosofía", señalaba el alero sobre cómo podía afectar al grupo la continuidad masiva de jugadores, que tuvo la excepción de Darío Brizuela: "Es el mercado, todo puede pasar. La intención del club era que todos siguiéramos, todos renovamos, pero estas cosas pasan. Somos profesionales, tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos. Kameron Taylor es un jugador que ha demostrado que es de alto nivel y tenemos que darle la bienvenida y hacer lo más fácil posible la integración en el equipo".

"Es cosa del entrenador. El año pasado tenían un plan que ha salido mejor de lo que esperábamos todos. Han trabajado durante el verano para ver en qué podemos mejorar y seguro que en la temporada que viene tendremos otras cosas. Si haces cada día lo mismo llega un momento en el que no puedes más", reconocía Djedovic sobre lo que decía Ibon de que habrá que cambiar cosas para no caer en la rutina.

Acerca de la oportunidad de pelear por la Supercopa, decía Djedovic que es "una oportunidad de empezar bien la temporada, tenemos posibilidad de jugarla. Hasta la Supercopa tenemos que empezar bien, cuidar lesiones, pero lo que es importante es trabajar y trabajar".