NixiKits, la mejor canasta de Ricky Rubio y Sergio Scariolo en Málaga

Existen deportistas que intentan devolver a la sociedad algo de lo que han recibido de ella. En algunos casos, multiplican. Es el caso de Ricky Rubio. Tras un paréntesis en su carrera después de que su cabeza hubiera dicho basta, ha regresado a las pistas con la selección española y el Barcelona tras más de una década en la NBA, pero no ha dejado de estar presente su faceta altruísta. En su estancia en Estados Unidos vivió una experiencia traumática con un cáncer que padeció Tona, su madre. A raíz de ello se volcó en el programa ‘I Am Ready’, consistente en kits de realidad virtual que tienen como finalidad evitar los estados de ansiedad y trastornos similares que sufren los pacientes pediátricos ante los tratamientos de radioterapia. Su red de acción se extiende ya por 17 hospitales españoles, además de dos en Estados Unidos y uno más en Chile. Ahora aterriza también en Málaga con la ayuda de la Fundación Cesare Scariolo. El ahora seleccionador español y mejor entrenador de la historia del Unicaja también padeció la enfermedad en la familia. Lleva más de 15 años trabajando para hacer mejor la vida de los más pequeños y sus familias. Ambos estuvieron junto a los responsables del Hospital Materno Infantil de Málaga y responsables políticos para presentar el proyecto.

"Es un acto importante para el Hospital, la ayuda de estas dos fundaciones nos ayudan a trabajar mejor. Tenemos aproximadamente 80 niños con enfermedades oncológicas, tras los trasplantes de médulas en pequeños, su estancia se prolonga durante semanas. Cualquier ayuda, como es la que hace este programa, es muy importante", explicaba Jose Antonio Ortega, director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Clàudia Gustems, Directora de Alianzas Estatégicas de Nixi for children, reseñaba en qué consiste técnicamente el programa. "Intentamos dar la información a los niños que merecen para afrontar las situaciones tan complicadas y vemos que tiene una buena acogida. Con la radioterapaia o la ozonoterapia, esta experiencia las cámaras de aislamiento es algo muy impactante para ellos, se trata de intentar desarrollar la experiencia, todos los niños con Kits de Nixi tienen su granito de arena para cambiar un poco la situación. Nuestro objetivo es animar y cortar la brecha de información que tienen. De manera autónoma se lo llevan a casa, tienen elementos para usar gafas dentro del kit, pueden ver en vídeos 360 cómo es el hospital real. Nixi es un personaje 3D que les cuenta en lenguaje accesible para ellos lo que les va a pasar. Dentro del teléfono pueden encontrarse de forma inmersiva el espacio en el que van a estar durante un tiempo. Para ellos es más fácil acostumbrase a lo que va a acontecer, saben ya los síntomas normales, pueden tener clara una idea de lo que va a pasar. Cuando les toque estar en cámara de aislamiento pueden conocer ya el espacio", señalaba. El programa "I am ready" trabaja ya con 1.500 familias. Se inició hace tres años y ahora con la ayuda de la Fundación Cesare Scariolo se mandarán 15 kits a los niños que van a pasar por la cámara de aislamiento en Málaga. La idea en el desarrollo del proyecto es que cada paciente de oncología pediátrica que pase por el Materno puede contar con este aparato

Ricky Rubio, alma máter del proyecto, explicaba que "como Fundación siempre hemos tenido un objetivo, trabajar en equipo y no ir solos. Hace un tiempo Sergio se enteró del proyecto I am ready, uno de los más especiales de la Fundación. Toca mucho, ahora que soy padre lo entiendo más, tienes un cariño especial por los niños. Quería agradecer al hospital por las facilidades que nos dieron. Hay muchas pegas para poder ayudar en muchos sitios, este hospital, al contrario, nos ha ayudado a llegar aquí con Sergio para colaborar en equipo. Hemos adaptado el proyecto con este hospital y los transplantes de médula. El feedback que tenemos es que, gracias al programa, los niños de entre 2-6 años reducen el 80% la sedación y es un logro increíble", precisaba el mágico base de El Masnou sobre cómo afecta de manera concreta esta ayuda: "Con la realidad virtual se demuestra que humanizamos un proceso muy difícil para los niños. Un ejemplo me tocó mucho en este proyecto. Sus padres me dieron las gracias porque su hijo podía haber ido al colegio y explicar lo que estaba pasando, hablando el idioma de sus compañeros para que pierdan un poco el miedo y entiendan lo que pasa en un hospital. Los niños tienen su propio idioma. Estamos orgullosos como Fundación, está tomando unas medidas que sabíamos que podíamos llegar, pero en otro sentido no pensábamos que fuera posible llegar tan lejos".

Recordaba Ricky que "la Fundación nace de una experiencia personal. Una de las cosas que sufrimos es que los hospitales son fríos muchas veces y vamos sólo a recibir malas noticias salvo que vayas a maternidad. Muchas esperas, momentos complicados. Queríamos humanizar todo esto. En España vamos creciendo y queremos llegar a más sitios. Humanizar las salas de espera. Doctores y doctoras hacen papeles muy importantes. Explican mejor los profesionales y se centran más en cosas muy importantes, pero los pequeños detalles también lo son. Intentamos que no sea tan frío", ahondaba el base campeón del mundo, orgulloso más de esta labor que de su trayectoria en el deporte: "El baloncesto está muy bien, lo dije cuando terminamos el Mundial que ganamos en 2019 y al poco inauguraba una sala en Barcelona. Estaba más orgulloso de eso que del oro. El baloncesto transmite muchas cosas, unos valores muy importantes y que va más allá de ser solo un juego. El trabajo que se hace desde la Fundación llega muchísimo más. Vino otra familia a decirme que su hijo había podido ir a explicarle a los compañeros lo que estaba ocurriendo y se sentía como el héroe. Eso no tiene precio en ese proceso".

Scariolo expresaba su "agradecimiento profundo a Ricky y su equipo. Desde que leí hace un año este proyecto, lo hablamos y me lo explicó un poquito mejor. Intentamos a través de Pilar, el alma de esta Fundación, consultar a sus profesionales y ver si era algo que podía interesar. La respuesta fue muy buena desde el inicio. Los trámites burocráticos a veces retrasan, cuando hay alguna iniciativa de recaudación de fondos tienes ganas de empezar y hay unos trámites que seguir. Nuestra Fundación es pequeña, lleva muchos años trabajando, siempre de la mano del Hospital Materno Infantil de Málaga, con mucho orgullo, se ha ganado la reputación de una Fundación seria, que sabe hasta dónde puede llegar, con la humanización de este momento tan complicado para niños y familias. Tenemos admiración por fundaciones que pueden ayudar a nivel científico, pero centramos nuestra energía para hacer más llevadero todo el proceso y el post. Hacer el hospital más ameno, cuando decoramos la planta, pusimos el wifi, actividades para que al menos en este pequeño sector podamos ayudar e impactar de alguna manera", resumía el seleccionador nacional.

"Es maravilloso dejar que nuestros hospitales sean frigoríficos", apuntaba Carlos Bautista, delegado de Salud y Consumo: "Tienes que dejar de ser fríos, llenos, distantes. Asustan y dan mucho miedo. Hay que humanizar el trato. Hay que hacer un esfuerzo, vienen los niños malitos y con sus padres muy preocupados y por lo menos que se esté en un ambiente cálido.

Laura García, oncóloga infantil y Yolanda Rando, supervisora de la planta de oncología infantil del Hospital, diseccionaban que "los niños sienten miedo. Ese miedo se incrementa cuando son niños que ya pasaron mucho, con recaídas, con mucho tratamiento y queremos consolidarlo con un transplante de médula. Tienes muchos temores, hay una fase de preacondicionamiento y estos kits ayudan con un lenguaje que entienden muy bien, con emociones básicas, lenguaje asequible, es una iniciativa preciosa. El objetivo es minimizar el dolor, el miedo y el sufrimiento. Son grandes aliados, nuestros magos para luchar en el proceso oncológico. Llevamos más de 15 años con la Fundación Scariolo. Su idea, sus proyectos, tiempos y ganas nos ayudan a cubrir un objetivo, la sonrisa del niño y el bienestar".