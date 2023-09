"Notamos que al Unicaja ya le miran con otros ojos"

En un verano del que se puede extraer un buen balance, el Unicaja activa el modo Liga Endesa. No en las mejores condiciones, con un arranque de competición durísimo, pero se llega en un gran estado de confianza, crucial en estas fechas y que debería suponer una ventaja para otros equipos que están por hacer. Alberto Díaz y Nihad Djedovic, dos jugadores de gran peso en ese vestuario, diseccionan una temporada donde se ha dado un vuelco con respecto a la anterior, a nivel de respeto y estima por parte de los rivales. "Los rivales nos respetan más, que nos vuelven a mirar como en años detrás, que toman al Unicaja como a un equipo a batir. Somos un equipo a la que la gente teme, si nos miran así es una buena señal. Las expectativas están mucho mas altas, lo sabemos. Ha sido complicada la pretemporada. Ahora hay más presión, contentos donde estamos, pero queremos más. Lo que hicimos el año pasado fue muy bueno, será difícil repetirlo", reflexionaba el capitán, ya de vuelta tras tres día de respiro, junto al resto de mundialistas. "Al equipo lo veo bien, en la misma línea. Es el inicio de temporada. El equipo sigue compitiendo, con las mismas ganas, con el mismo hambre. Me han venido bien estos días, ha sido un verano de mucho desgaste, necesitaba respiro, pero ya preparado para ayudar al equipo. Lo primero que pido para este año es salud, que es lo más importante para el deportista. Y luego seguir creciendo como jugador y que podamos optar a otro título".

"Los jugadores de la selección hemos llegado tarde, todavía no nos hemos reunido para hablar de objetivos. Lograr lo de la temporada seria algo bueno, competir hasta el final, pero mínimo llegar como el año pasado. El partido a partido como filosofía", se firmaría con sangre el repetir lo de la 22/23, pero es positivo escuchar el mensaje desde dentro de que se puede vencer a lo anterior. "Sabemos que la Liga es un inicio difícil, sensaciones muy positivas de lo que hemos sacado, y está claro que hay que empezar a sumar rápido. Intentaremos sacar todos lo que podamos, ya empezamos a hacer cuentas para la Copa desde el día uno. "Tenemos un equipo muy ambicioso, que pelea, que nos ponemos una presión pero que conseguimos que no nos afecte. Creo que podemos mejorar en muchas cosas todavía, es una filosofía que siempre debe existir: en el cinco contra cinco, en defensa... En todos los apartados del juego. Todo equipo puede mejorar, nadie hace algo perfecto", parcelas donde hay amplio margen de mejora.

"Creo que Lenovo es un equipo que conocemos bien, que ha tenido buenos fichajes. Ha mantenido su bloque y creo que va a ser otro rival directo. Se conocen muy bien y siempre nos lo ponen muy difícil. Ambos nos tenemos muy estudiados", primeras píldoras del malagueño sobre los aurinegros. "No he mirado el resto de equipos, Tenerife ha cambiado pocas piezas, el resto se han movido bien. No me he fijado en el resto de equipos, no he estado al tanto de los fichajes que ha hecho uno y otro porque en la ACB no se pueden hacer pronósticos. solo nos tenemos que fijar en nosotros y es lo que nos tenemos que centrar".

Djedovic: "Muchos entrenadores nos ven como un equipo Euroliga"

"Hemos tenido mucho desgaste en la pretemporada. Estuvimos cerca de ganar la final, pero hemos tenido problemas con bases y pívots. Hemos hecho una pretemporada buena, jugando muy bien, y ya muy centrados en empezar bien la ACB. Sabemos que las expectativas están altas, trabajar cada día, está claro que lo del año pasado fue fantástico e intentaremos mejorar lo del año pasado. Vemos que hay muchos entrenadores que dicen que tenemos un equipo de Euroliga, halagos a nuestros jugadores. Es una buena señal que los equipos que nos respeten", explicaba el bosnio.

"Vemos que todas las competiciones han dado un salto, y lo que queremos será pelear. Cumplimos los objetivos el año pasado. Jugar sin presión es una obligación para poder disfrutar de los frutos del día a día, eso creo que lo sabemos llevar bien", un jugador que ya es experto a entornos exigentes, el tener ese poso es clave para canalizar todo el ruido exterior. "En este punto de mi carrera no me importan los números, quiero repetir las imágenes de después de la Copa. Es algo que trabajamos día a día. El no tener lesionados y competir hasta el máximo. Si se trabaja cada día al máximo, podemos estar contentos con el trabajo, eso es lo que intento hacer en este punto de mi carrera", exponía Djedo.