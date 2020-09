Nzosa: "Cuando entré estaba muy emocionado"

Más información VÍDEO | Así fue la exhibición de Yannick Nzosa

La aparición de Yannick Nzosa en Andorra fue estelar y sus compañeros le jaleaban nada más acabar el partido. Como no tiene aún 18 años no habla con los medios, como ha sucedido con otros compañeros anteriormente. Pero sí pronunció sus primeras palabras tras el partido de manera curiosa.

Con otro compañero destacadísimo en la bombonera de Andorra, Francis Alonso y Adam Waczynski, como improvisados periodistas, "El partido estuvo muy bien, cuando he entrado estaba muy emocionado, he hecho lo que he hecho. Estoy contento con esta victoria porque lo hemos hecho juntos, como equipo, hemos sufrido juntos y hemos ganado juntos. Estoy feliz por el equipo", decía en un más que correcto español el pívot congoleño, que lleva un año en Málaga.