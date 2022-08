Alberto Díaz, todo OK

El temprano descarte de Alberto Díaz con la selección española sorprendió un tanto en el seno del Unicaja. Aunque siempre es bueno que un jugador dé prestigio a un club jugando grandes torneos, en esta ocasión no le viene nada mal pensando exclusivamente en la entidad por la coyuntura de tener muchas bajas con las selecciones y la pronta llegada de un pico de exigencia con la fase previa de la BCL. Contar con el capitán desde el arranque alivia un tanto.

El base malagueño podrá hacer la pretemporada completa, pues, con su equipo. "No estaba muy bien físicamente, también ha estado bastantes veces ya y estará más veces, pero queremos que termine de recuperarse del todo de una forma correcta y con más tiempo en una pretemporada completa con su club", aseguraba Sergio Scariolo cuando llegó su descarte. Alberto Díaz se había incorporado a la selección una vez recuperado de los problemas en el sóleo que le impidieron jugar en Georgia y Ucrania en los dos últimos partidos de las ventanas de julio. Las pruebas realizadas por el Unicaja estaban correctas.

Durante la concentración con España, no obstante, Alberto Díaz se produjo una luxación en un dedo de una mano. Podía seguir entrenando y jugando con el vendaje, pero Scariolo optó por dejarle fuera y que no viajara a Grecia. El malagueño, como Barreiro, no trabajó este miércoles, pero sí estuvo presente en la sesión para hacer algunas de las pruebas físicas que los miembros del staff están realizando en este arranque para tener controlados diferentes parámetros. Además, estuvo contemplando a sus compañeros. Se le podía ver dialogando con el director deportivo, Juanma Rodríguez. Con la marcha de Carlos Suárez, la ascendencia de Alberto Díaz sobre el grupo aumenta. Y en este verano hay que afinar en el pegamento para construir.

La previsión es que Alberto pueda entrenarse ya a las órdenes de Ibon Navarro, que les dio un par de días de descanso para hacer de transición desde la selección.