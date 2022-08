Onuetu y Tanchyn, oro europeo

La selección española sub 18 de baloncesto, al ritmo de Rafael Villar y de Izan Almansa, se proclamó campeona de Europa tras derrotar en Esmirna a la anfitriona, Turquía, (61-68) en la final para corroborar el dominio total de sus categorías inferiores en los diferentes torneos que se han disputado este verano.Si hace dos semanas el equipo español sub 20 ganó el Europeo a Israel, este domingo le tocó el turno a la sub 18, que completó un campeonato perfecto con pleno de victorias desde la fase de grupos hasta la final.Turquía no pudo vengarse de España, que ya derrotó al cuadro otomano en la anterior final disputada en Grecia en 2019. Desde entonces, por culpa del coronavirus, se aplazó el torneo que, precisamente, acogió Turquía y en el que se volvieron a ver las caras en el partido por el título ambos equipos.Antes, en la fase de grupos, también vivieron otro precedente que también acabó con victoria para España. El equipo dirigido por Daniel Miret se convirtió en la 'bestia negra' de Turquía, que se encomendó a los casi seis mil aficionados que acudieron al pabellón Mustafa Kemal Atatürk Karçiyak Spor Salonu de Esmirna para ver el duelo en directo.Ni siquiera el ambiente pudo con España, que siempre fue superior. Nunca fue por detrás en el marcador, ganó todos los cuartos menos el segundo y finalizó el choque con una superioridad aplastante con la que se proclamó justo campeón.Si a lo largo del Europeo el nombre propio de España fue Izan Almansa, quinto máximo anotador del torneo antes de la final, para el choque ante Turquía otro jugador sobresalió por encima del resto: Rafael Villar.El jugador del Barcelona se marcó un partidazo, sobre todo en el primer cuarto, en el que España se escapó en el marcador al ritmo de Villar. Al final del encuentro, firmó 20 puntos, y fue el máximo anotador del choque con permiso de Izan Almansa, el mejor de España a lo largo del torneo y que acabó la final con 14 puntos.Pese a la superioridad de España, Turquía, al final, espoleado por su público, consiguió colocarse a cinco puntos de distancia cuando quedaban poco más de tres minutos. Sin embargo, Izan Almansa agrandó su figura y sostuvo a sus compañeros con un par de rebotes y cuatro puntos fundamentales que evitaron males mayores.Pero el protagonismo no podía ser sólo para el jugador del Real Madrid. Por si acaso, tras otro arreón de Turquía, apareció Villar para marcarse un triplazo estratosférico que acabó con cualquier conato de reacción. Para él y para Izan Almansa fueron todos los focos de un título merecido para un equipo que abusó de todos sus rivales a lo largo del Europeo.



Ficha técnica:





61 - Turquía (14+17+8+22): Berke Buyuktuncel (8), Arda Sivas (2), Karahan Efeoglu (3), Tan Yildizoglu (2), Samet Yigitoglu (5) -cinco inicial- Ozgur Cengiz (12), Eren Deniz (0), Hamza Mestoglu (9), Eray Buyukcangaz (10), Bugra Cal (0), Efe Demirel (0), Karem Konan (10).68 - España (22+14+15+17): Rafael Villar (20), Jordi Rodríguez (6), Ab Sediq Garuba (7), Izan Almansa (14), Eddy Pinedo (6) -cinco inicial- Nikolas Cebrián (8), Alejandro Moreno (3), Martín Iglesias (2), Luis García (2), David Gómez (0), José Tachyn (0), Victory Onuetu (0).Árbitros: Thomas Bissuel (Francia), Michal Proc (Polonia) y Martin Vulic (Croacia). Sin eliminados.Incidencias: final del Europeo sub-18 de baloncesto disputado en el pabellón Mustafa Kemal Atatürk Karçiyak Spor Salonu de Esmirna (Turquía) ante cerca de 6.000 espectadores.