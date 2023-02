La sorpresa de Osetkowski

Este viernes se cumple un año desde el anuncio oficial de Ibon Navarro como técnico del Unicaja. La entidad vive un momento de dulce, a la espera de que venga la fase decisiva de esta temporada, la que debería servir como punto de inflexión para que el club malagueño recupere su sitio, también un estatus que se ha perdido en la etapa más oscura en Los Guindos. El entrenador vitoriano pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga para hacer balance de lo que han deparado estos 365 días. "Sería un suficiente, un bien. De febrero a finales de mayo hay un primer mes y medio que es normal. Hay una reacción. Vino de sacar cuatro partidos en ACB y uno en Champions. Nos dio para meternos en cruces y para mantener la categoría. El partido del Palau, con las lesiones de Carlos Suárez y Tim Abromaitis… teníamos que dar un plus por parte de todos, y no fuimos capaces. Lo preveíamos, y avisé al club que se acababan los contratos. Y de forma inconsciente o consciente la gente se dejó ir. No fuimos capaces de sacarlo. A partir del verano ha nacido el bebé y hay que seguir amamantándolo", bromeaba el preparador vasco.

Se le cuestionó a Ibon Navarro si hay algún jugador, de los nueve que llegaron en verano, que le ha sorprendido positivamente a lo largo de estos meses. Le costó mojarse pero deslizó un nombre sorprendente. "A nivel deportivo ninguno sorprende más que el resto, para bien. Es difícil hacer nueve fichajes y que estén como están. Y que los tres que ya estaban mantengan su nivel. Hay algún jugador que nos ha sorprendido por su forma de ser: Dylan Osetkowski. Creíamos que era muy reservado, y nos hemos encontrado una persona totalmente diferente. Será el sol y la playa de Málaga que es parecido al de San Diego. Hemos recuperado su versión más divertida. Pero por lo demás no diría que hay alguno que destaque por encima de los demás".

Entre otros temas, dio las primeras pinceladas de lo que será ese Barça-Unicaja en Badalona dentro de apenas seis días. "Anticipar lo que puede pasar en un partido de esa trascendencia. Si hay dos jugadores enchufados, un problema de faltas, lesiones… no puedo ir de visionario. Diría que es un 50/50, puede pasar cualquier cosa. Dentro del discurso cagón, si nos hubiese tocado el Madrid está Tavares, si nos toca el Joventut son los locales… las cosas buenas es que no tienen a Tavares, Marcus Howard… Pero tienen a Kuric, Abrines, Vesely, un base de dos metros como Satoransky. Ellos van a estar mucho más tranquilos, pero menos ilusionados pese a que están obligados a ganarnos. Nuestra ventaja es que tenemos que tener más ilusión que ellos", afirmaba Ibon Navarro en Radio Marca Málaga.