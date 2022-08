Pablo Sánchez se marcha cedido a Cáceres, en LEB Oro

Fue en 2018 el jugador más joven en ponerse la camiseta del Unicaja, en un partido ante el Zaragoza y con Luis Casimiro como entrenador. Cuatro años después, la progresión de Pablo Sánchez no ha sido la que se esperaba en el seno del Unicaja. Más allá de la del jugador, el club ha tenido responsabilidad en esa falta de evolución de un chaval que era titular con la selección española sub 16 y que no estuvo con la sub 19 en el Mundial del año pasado. En esta selección sub 20 que fue oro europeo hace unas semanas no pudo hacer la preparación por una lesión. Sin hueco en la primera plantilla, ha pasado demasiado tiempo sin continuidad en pista, también con algunas lesiones. Había estado en el arranque de pretemporada con el Unicaja.

Ahora, Pablo Sánchez (Linares, 2002) va a jugar esta temporada 2022/23 cedido en el Cáceres Ciudad del Baloncesto de LEB Oro, categoría donde "podrá contar con minutos de juego y avanzar en su formación como jugador", explicaba el club en un comunicado. Ya el año pasado estuvo la segunda mitad de temporada en la misma categoría, en Melilla. Es una categoría complicada, en la que los minutos no se regalan, con mucho jugador experto. Hacer la pretemporada desde el inicio y ubicarse puede ser un buen punto de partida para crecer, porque la calidad está. A sus 19 años, Sánchez tiene este año de contrato más con el equipo malagueño. Es muy joven aún, aunque su temprano debut distorsione la realidad.

En total, Pablo Sánchez ha disputado 17 partidos entre Liga Endesa y Eurocup con la primera plantilla del Unicaja. Ahora se marcha cedido a Cáceres a las órdenes de Roberto Blanco, con el objetivo de potenciar sus cualidades como anotador, director de juego y defensor.

“Deseamos que tenga su explosión aquí con nosotros en Cáceres”, expuso su nuevo entrenador Roberto Blanco. Durante el último periodo, Sánchez cosechó con Melilla 2,7 puntos, 1,2 rebotes y 1,5 asistencias en los 12 minutos de promedio que entró a pista en sus 15 partidos jugados.

“Estoy muy agradecido al club por la oportunidad que me han dado. Espero veros a todos en el Multiusos. ¡Vamos Cáceres!”, ha afirmado el nuevo jugador verdinegro en un mensaje dirigido a la afición. Así, se mostró con “muchas ganas” de empezar a trabajar, conocer a sus compañeros y cuerpo técnico y comenzar lo que se espera vuelva a ser una nueva temporada "apasionante".