Pablo Sánchez completó su mejor partido en Melilla

El canterano del Unicaja Pablo Sánchez completó su mejor partido desde que está cedido en la LEB Oro, en Melilla, en la victoria del equipo norteafricano (88-75) ante el Palencia, duelo aplazado que se recuperó con el paréntesis de las ventanas internacionales.

El jugador más joven en vestir la camiseta del Unicaja participó de forma decisiva en el distanciamiento del Melilla en la segunda mitad. Sólo jugó 12 minutos, pero fue el máximo anotador de su equipo, con 14 puntos (1/1 en tiros de dos, 4/5 en triples y 0/1 en libres), un rebote y una asistencia para 11 de valoración. El jiennense firmó el mejor parcial en pista de su equipo (+23).

La LEB Oro es una categoría exigente en la que los jóvenes no lo tienen sencillo. Y Sánchez, tras jugar el año pasado en Marbella en LEB Plata, ha subido un escalón más. Tarde, porque hasta finales de diciembre no fue cedido tras no jugar ni un minuto oficial a las órdenes de Katsikaris en una planificación deficiente con él por parte del club, pero al menos tendrá unos meses de mili en Melilla. La cesión era por un mes de primeras, pero se solicitó la ampliación hasta final de temporada de la misma, algo que el Unicaja vio con buenos ojos.

Sánchez tiene contrato para la próxima temporada. De fondo está la creación del equipo de LEB Plata que trabaja por tener el club malagueño y que no está descartado que llegue por vía deportiva. El filial está en puesto de fase de ascenso desde la Liga EBA.