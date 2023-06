El adiós de Pablo Sánchez

Pablo Sánchez acabará su etapa en el Unicaja. El canterano, que esta temporada jugó en el Cáceres en LEB Oro y que hasta Mario Saint-Supéry fue el cajista más joven en vestir la camiseta en partido oficial, admitió en Onda Cero Málaga que su idea es continuar la próxima temporada en el club extremeño, donde hay predisposición mutua para seguir, aunque su agente espera las distintas proposiciones. En Cáceres ha estado muy a gusto. “Este año jugué con Kostas Vasileiadis [ex jugador del Unicaja], he hecho muy buenas migas con él. Me ha enseñado muchas cosas, también Dani Rodríguez, el jugador con más partidos en LEB. Ellos están en un momento distinto de su carrera. Esos consejos de veterano, de pícaro, de ayudarte a ver cosas que no puedes ver por ti solo... E intento escucharlos siempre que puedo”, explicaba.

Sánchez debutó con 16 años recién cumplidos, como junior de primer años en un partido ante el Zaragoza de la mano de Luis Casimiro. Estuvo varias temporadas a caballo entre el primer equipo y la base, también con la vinculación que se creó con el Marbella en LEB Plata y en las dos últimas campañas estuvo cedido en LEB Oro, primero en Melilla y después en Cáceres. Su vínculo con el Unicaja acaba y el club seguirá monitorizando su evolución, de hecho está trabajando estos días en Los Guindos con otros canteranos actuales y pasados para mejorar cosas en verano. Este año promedió 5.2 puntos, 1.7 rebotes y 1.4 rebotes, con un par de meses en los que estuvo a gran nivel que una lesión frenó. “La LEB está creciendo mucho, jugadores muy buenos y equipos muy potentes. Había un grupo por arriba que era inalcanzable para los de abajo. En Cáceres había un presupuesto más bajo y había mucha diferencia con Andorra y Burgos. Al final he tenido que forzar porque nos estábamos jugando mucho”, explicó sobre su experiencia competitiva.

Acerca de su debut, recordaba que “vivía un sueño. Llegué con 13 años, iba al Carpena con mis compañeros a ver los partidos y le decía a mis padres que sería un sueño jugar un día ahí. Lo disfruté como un niño pequeño”, afirmaba Pablo Sánchez, que jugó 17 partidos con el primer equipo y fue internacional en categorías inferiores, con una plata en un Europeo sub 16.

Estudiante brillante, habitualmente se le ha puesto en Los Guindos como ejemplo de comportamiento y se le vio proyecto claro de ACB. “Estudio a distancia por la UNED, es muy autodidacta, organizarte, ponerte tus objetivos cada día. Intento sacar tiempo libre tras los entrenamientos, aprovecho por las tardes para estudiar”, relataba. Será una nueva etapa para Pablo Sánchez. Quizá no se tomaron las mejores decisiones con él en su día, el timing de cesiones o de estar en el primer equipo. Pero con 20 años tiene una carrera por delante para demostrar sus cualidades.