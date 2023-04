Patrick Comninos, CEO de la BCL: "Será la mejor Final Four"

Patrick Comninos, CEO la Basketball Champions League, fue maestro de ceremonias del sorteo de la Final Four que albergará Málaga del 12 al 14 de mayo. El ejecutivo griego, que se desenvuelve en un castellano más que correcto, habló previamente para valorar lo que supone traer la resolución de la séptima edición de la competición a la Costa del Sol.

"Es un placer estar aquí para participar en el acto de lanzamiento oficial de la BCL. El board confirmó a Málaga como sede del evento cumbre, sabiendo que será un evento de máximo nivel. La colaboración del club, Ayuntamiento, Diputación y Junta nos permitirá organizar la mejor Final Four celebrada hasta la fecha. Mi amigo Antonio Jesús López Nieto me explicó el sueño en julio pasado de que jugaría la Final Four. Es un gran apoyo", decía Comninos, que señalaba que "tenemos una lista de participantes más fuerte que en todas las anteriores. Dos equipos españoles, Unicaja y Tenerife, que figuran entre los mejores del país, habiendo llegado a la final reciente de la Copa del Rey y entre los 5 mejores de la ACB. Tenemos a Bonn, desarrollando una gran temporada en la Liga de Alemania y la BCL, desde el inicio entre los líderes de las dos competiciones. El Hapoel es una potencia tradicional del baloncesto israelí. Tenemos tres debutantes, el Tenerife es el único que compitió en la Final Four, lo cual es otra muestra del carácter deportivo y abierto de nuestra competición. Cualquiera puede llegar a la fase final, por eso este nivel es muy importante. Encontramos las condiciones para que sea la mejor Final Four de la historia. Su éxito es esencial, tenemos sólo tres semanas para preparar y cada día cuenta".

"Málaga es una elección fácil porque es una ciudad donde tenemos mucho apoyo, como es evidente, un gran Palacio, un lugar que la gente mira y ve baloncesto, es muy fácil la decisión", razonaba la elección de Málaga Comninos: "Es verdad que no es fácil organizar en tres semanas, pero necesitábamos completar la fase de cuartos para saber qué club va a calificarse. Entre los clubes que se califican, Málaga fue una opción muy realista".