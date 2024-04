Pedro Martínez y el partido del vértigo

El Baxi Manresa prepara el duelo ante el Unicaja con esmero. No jugar competición europea permite a los de Pedro Martínez y su staff preparar los partidos con más margen y ello se está reflejando en la gran temporada que está realizando, otra vez en zona de play off. El técnico y su equipo tendrán que decidir qué jugador es el descartado para esta jornada 28 después. El equipo catalán se encuentra en un buen momento de forma y de moral, después de una victoria de muchos quilates en la pista del líder Real Madrid. No hay jugadores en la enfermería antes de un partido por el que ya no quedan entradas. Se espera el mejor ambiente en un Nou Congost que siempre aprieta bastante. Es buen síntoma el lleno que habrá.

El técnico Pedro Martínez decía en la rueda de prensa previa de este viernes que "jugamos contra un gran equipo, que ha ganado 21 de los últimos 23 partidos ligueros, nada pasa por casualidad", alababa acerca del juego que está desarrollando y los resultados que está obteniendo el Unicaja esta temporada el técnico catalán, siempre muy bien valorado por sus colegas y considerado referente.

"Esperamos hacer un buen partido, aunque en casa sorprendentemente nos está costando más; debemos hacer las cosas lo mejor que podamos, no rendirnos, rebotear bien y tener buen ánimo; somos un equipo que juega a anotar y tiene ritmo y ellos también tienen mucho; de entrada se prevé un partido de muchos puntos", vaticinaba Martínez, que tiene a su equipo octavo en la tabla (16-11), empatado con el Valencia y con una victoria de renta sobre el noveno, otro equipo de Euroliga, el Baskonia (15-12). Equipos que multiplican con mucho el presupuesto catalán, pero que no están por encima en la calidad de juego que despliega el equipo del Bages.