Pedro Martínez: "Le tenemos mucho respeto al Unicaja, será muy duro y difícil"

Pedro Martínez, técnico del Baxi Manresa, habló en la víspera del duelo ante el Unicaja, primero de la eliminatoria de los cuartos de final de la Basketball Champions League. El técnico barcelonés dirige a un equipo que está sorprendiendo también fuera de los límites de España, ha pasado dos grupos durísimos para el contexto de la competición como primero y se ha ganado el derecho a tener la ventaja de campo.

Acerca del Unicaja, Martínez decía que "el Unicaja ha tenido muchos cambios en la temporada, seguro que serán un equipo muy duro y difícil. Tenemos las preocupaciones de siempre, intentar hacer un buen partido, si las cosas que hemos trabajado van a salir bien y si cogemos confianza durante el encuentro. Ahora es difícil adivinar qué va a ser importante, pero está claro que el ritmo, el balance defensivo, el rebote, el acierto en el tiro... Son aspectos claves en el juego y habrá que ver qué equipo lo hace mejor".

"Tenemos que estar todo lo tranquilos que podamos y hacer nuestro partido. Sabemos que tenemos el impulso de nuestra afición, pero eso no nos debe hacer estar sobreexcitados. Se trata de hacer las cosas bien, si van bien continuar y si van mal superar la dificultad", decía el técnico catalán, que no quiere oír hablar de títulos: "Queda mucho por jugar ante un equipo al que le tenemos mucho respeto, no creo que se nos juzgue por los títulos. Hay que ir día a día. Lo tenemos que hacer perfecto para ganar, pero también podemos perder".