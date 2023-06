Pepe Sánchez y sus palabras proféticas sobre el Unicaja

Dentro de las muchas imágenes que quedaron el pasado martes en la despedida del Unicaja de la histórica temporada 2022/23, había un simbólica. Contemplaba el partido desde un palco al lado del banquillo Pepe Sánchez, el histórico jugador del trienio mágico de 2005 a 2007, pico histórico del club. Otro detalle de nuevo aire en el club de Los Guindos. A la leyenda que viene se le coloca en un lugar de privilegio, no se le esconde, como pasó alguna vez antes. Allí estuvieron Babkov, Ray Smith o Jaumin en este play off. El base argentino era uno de los últimos en abandonar la pista después de todo el espectáculo, paladeaba lo que había visto. Pasa ahora temporadas largas en Málaga Pepe con su familia, la que dice siempre que es su segunda casa, echando ratos con Berni, Cabezas o Herrmann, los miembros de aquel equipo que también viven aquí. Junto a la universidad de Temple, en Philadelphia, y la selección argentina, por encima de todo, es el Unicaja con quien más se identificó. De hecho, fue ídolo de la generación de Alberto Díaz o Francis Alonso, niños en aquellos años dorados. Alonso expresaba a través de las redes lo que había supuesto hablar con él ese martes. De alguna manera, es cultura también, lo que transmite de mayores a jóvenes. Los niños que ahora son jugadores y vieron a sus ídolos ahora son ídolos y deben transmitir.

No me creo todavía que haya estado hablando con Pepe Sánchez … me voy a dormir porque vaya locura 🥹 — Francis Alonso (@francisalonso10) June 13, 2023

Años atrás, en una entrevista con Málaga Hoy antes de un importante partido de Euroliga contra el Barcelona, Pepe Sánchez era cuestionado por el mal momento del club, entonces con baja afluencia e intentando levantarse. Y su respuesta era optimista, podía sonar cándida en aquel momento. "Cuando hay una tradición se puede reconquistar, seguro. Cuando no hay nada detrás no sabes a qué agarrarte, pero en Málaga... Los resultados llegan más o menos, se depende de ellos. Pero la gente sigue, sabe si gana o si pierde el equipo, aunque sea para quejarse está pendiente. Y volverá. El Unicaja tiene una historia detrás y no se olvidan los momentos vividos. Es fácil recuperarlo y revivirlo cuando vean con sus ojos que han vuelto. Y volverá mucha gente. Ahí hay muchos amigos que uno quiere. De los clubes por los que pasé, Málaga tiene un lugar capital de mi corazón, es el club con que me identifico. Que ganen siempre", eran sus proféticas palabras, entonces desde Estados Unidos, donde vivió durante un tiempo.

El martes pasado comprobaba son sus propios sentidos que tenía razón en lo que decía allá en 2014. Sí, el Unicaja ha vuelto. Y Pepe era testigo complacido.