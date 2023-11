Piculín Ortiz, ex jugador del Unicaja, anuncia que tiene cáncer

El ex pívot del Unicaja José Piculín Ortiz anunció a través de las redes sociales que padece cáncer. El carismático jugador puertorriqueño, en que en España también jugó en el Real Madrid y el Barcelona y que tuvo una extensa carrera con presencia en los Juegos Olímpicos, animó a sus 60 años a la prevención.

"Tengo que comunicarles, como siempre he sido persona de andar de frente contra mis situaciones, que se me ha encontrado el pasado 2 de noviembre que tengo cáncer de colon. Estamos dispuestos a dar batalla, en un pensamiento positivo y aunque no sea fácil, dentro de la familia estamos todos positivos y a la expectativa de qué podemos hacer en el camino. Voy a dar el máximo como siempre hice en la cancha y siempre lo hice en momentos difíciles anteriores. Solo pedimos que oren por nosotros", decía el boricua: "Quisiera mandar un mensaje a los jóvenes de 45 a 50 años. No tengan miedo a una colonoscopia. El cáncer no tiene cura pero la cura es la prevención. Tienen que pensarlo. Este servidor pensaba que era otra cosa pero cuando me hago la prueba surge que tengo ese cáncer".