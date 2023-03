Pierre Oriola, el amigo de Berni que se reivindica en el AEK Atenas

Pierre Oriola Garriga (Tárrega, 1992) llegó hace pocas semanas, antes del parón para las Copas nacionales y la ventana internacional, al AEK de Atenas, rival este martes del Unicaja en la pelea por ser el mejor equipo del grupo en el Round of 16 de la BCL. El campeón del mundo español no acabó de encajar en el proyecto del Girona a las órdenes de Aíto tras salir del Barça por sus problemas físicos. Ahora es una de las piezas del juego interior heleno con el que tendrá que combatir el Unicaja. En sus partidos ante Limoges y Galatasaray promedió 9.5 puntos, 6.5 rebotes, 1.2 asistencias y dos robos para 16.5 de valoración en 24.4 puntos en pista. En la Liga de Grecia, ante Ionikos y Kolossos, 7.5 puntos y 7 rebotes en 21 minutos de media.

Lo más importante para Oriola es que, tras año y medio con problemas en la articulación sacroilíaca (que conecta el sacro, el hueso triangular en la parte inferior de la columna vertebral, con la pelvis), que le han tenido parado porque recaía cuando forzaba y que propiciaron su salida de Barcelona y Girona, parece sano. Gran amigo del ahora embajador del Unicaja, Berni Rodríguez, de su etapa conjunta en Sevilla en la que coincidieron con Willy Hernangómez o Porzingis, no llegó a la ACB hasta los 22 años, en la capital hispalense, desde donde dio el salto a Valencia (campeón de Liga en aquella temporada en la que el Unicaja conquistó ante los taronjas la Eurocup) y después al Barça antes de la corta etapa en Girona. Entre medias, el salto a la selección y ese oro mundial en Pekín.

Ibon Navarro destacaba las cualidades de Oriola. "Es un jugador muy versátil, de mucha experiencia, les está ayudando en la posición de cinco por detrás de Gontikas y Mitchell, les da mucho ahí, favorece su rotación. Por fuera igual están peor, pero también les da en el puesto de cuatro, quitándole minutos a Madsen. Además, les da acierto en el tiro de tres, conocimiento del juego, capacidad de pase, mucha energía, continuaciones verticales y profundas... Les está aportando mucho. El conocimiento que tiene de la Liga ACB y de los jugadores nuestros le da un plus. Es otro jugador al que controlar. Me preocupa el rol de él, el que tiene Gontikas, que no tiene nada que ver cuando estuvo aquí, ahora es su pívot titular, con minutos de calidad, muy sobrio, no se equivoca. Junto a Miles es un juego interior muy poderoso", resaltaba el entrenador vitoriano sobre el ilerdense.

La progresión de Oriola en Atenas es seguida también por los clubes ACB. No deja de ser un cupo muy interesante, perfil Unicaja, por ejemplo, si demostrara una continuidad en el juego sin lesiones. En Atenas ha conectado con la hinchada del AEK. Este martes, en el Ano Liosia Olympic Hall, será amenaza del cuadro malagueño.