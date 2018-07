'Pole' para 2020

La Asamblea de la ACB, celebrada ayer en Barcelona y a la que asistió el presidente del Unicaja, Eduardo García, aprobó que la Copa del Rey de la temporada 2018/19 se celebre en Madrid. Como se escribió durante la edición de Gran Canaria de este año, la capital española había adelantado a Málaga en la carrera después de que hubiera un pacto con el anterior presidente, Francisco Roca, que se rompió con el cambio en la cúpula en la dirección. Precisamente ayer se cerró ese paréntesis de 11 meses sin cabeza visible desde que Roca comunicara su marcha.

No obstante, se había producido un primer rechazo a la candidatura de Madrid en la Asamblea de la ACB tiempo atrás porque no se veía con buenos ojos que hubiera una plaza para alguno de los equipos madrileños como organizador aunque hubiera uno entre los siete mejores. La lógica indica que el Madrid estará ahí y quedaría una plaza para Fuenlabrada o Estudiantes si no estuvieran entre los siete mejores. Baskonia y Barcelona, de hecho, votaron en contra también en la votación, pero salió adelante la propuesta.

21Millones. Fue el impacto económico en la provincia de la edición de 2014

Málaga tenía un pacto por el que pagaría, entre las tres instituciones (Ayuntamiento, Diputación y Junta) involucradas, 800.000 euros. Madrid abonará por encima del millón de euros. En la Asamblea se trató el tema de la edición de 2020. Y, nuevamente, Málaga está en la pole. Hay muchas papeletas para que el acuerdo se cierre en las próximas semanas. Los clubes ya conocen, así se expresó ayer en la Asamblea, la voluntad de la capital costasoleña de organizar una edición para la que la principal contienda partía desde Burgos. Hay fiebre por el baloncesto en la capital burgalesa. Tras conseguir la salvación la pasada temporada se prepara una buena plantilla que compita por algo más que por la permanencia y las instituciones están volcadas. Hay dinero para invertir y hay voluntad de organizar la gran fiesta del baloncesto patrio. Para 2021 está colocada Valencia si, como se espera, está acabado para entonces el nuevo pabellón que tiene previsto construir Juan Roig.

En cualquier caso, Málaga es la opción preferente para organizar la Copa 2020, justamente el año en que la ciudad será capital europea del deporte. Se pretendía que la Copa del 2019 fuera un buen preludio, pero no es mala opción tampoco la del año redondo. Existe en la ACB una especie de deuda moral porque el acuerdo con el anterior presidente era total y se rompió con el cambio para favorecer la mejor oferta económica de Madrid, que acumulaba ya un largo trecho sin ser sede.

Málaga ha sido sede en 2001, 2007 y 2014 de la Copa del Rey. En 2020 se cumplirían seis años de la última parada. Vuelta a España y Copa del Rey son los eventos deportivos accesibles para la provincia que las instituciones malagueñas consideran, por este orden, como los que mejor impacto económico producen. Según el estudio que la ACB distribuyó tras la edición de 2014, en la provincia se generaron casi 21 millones de euros. De ellos, 11, tope por entonces en una Copa, fueron ingresos directos originados por el evento -entre el gasto de asistentes, organización, patrocinadores y medios acreditados-, casi 4,5 fueron beneficios generados en medios por la presencia de la marca Málaga y más de 3,4 fueron ingresos para la Hacienda Pública. Finalmente, el valor contingente asignado por los malagueños rozó los dos millones de euros.

Málaga tiene una ventaja importante desde el punto de vista logístico con Burgos en la comunicación gracias al aeropuerto y al AVE así como en el alojamiento. No hay peligro de saturación de plazas hoteleras, aspecto en el que la ciudad castellanoleonesa tiene unos parámetros bastante más bajos de losque posee Málaga. La ACB todavía no hizo oficial la sede de Madrid para 2019, pero lo hará en las próximas semanas. Para la siguiente edición Málaga cuenta con muchísimas opciones.