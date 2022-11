Ponitka: "El Unicaja tiene 12 jugadores que pueden ser decisivos"

Marcel Ponitka, base del Casademont Zaragoza, ha señalado que su próximo rival en Liga, el Unicaja, cuenta con doce jugadores que pueden ser decisivos para la suerte del partido por lo que cree que será "una batalla dura"."Yo diría que cualquier pista aquí en la ACB es dura para jugar, especialmente Málaga. Nosotros vamos a mantenernos concentrados y lo más importante es jugar como un equipo y mantener nuestro ritmo como lo hicimos en Sevilla contra el Betis", ha señalado en rueda de prensa.Ponitka ha indicado que la plantilla ha olvidado la derrota del pasado fin de semana contra el Surne Bilbao Basket, que ya está centrada en el partido contra el conjunto andaluz, que ha asegurado "que no será fácil", y que está bien."Sabemos que vamos en buena dirección. Pienso que en el partido anterior el rival nos hizo leer mal el partido y probablemente cambió la percepción del mismo", ha analizado sobre el encuentro contra el conjunto bilbaíno. El jugador del conjunto aragonés cree que el enfrentamiento contra el equipo malagueño va a ser "una pelea, una batalla" y que lo más importante que tienen que hacer es olvidarse del partido anterior y centrarse en el Unicaja.El jugador nacido en Ostrów Wielkopolski (Polonia) ha explicado que en los dos últimos encuentros el equipo empezó con bajos porcentajes de puntos: "no pudimos meter las canastas fáciles, liberadas, no nos pudimos encontrar a nosotros mismos. En el segundo Bilbao sí que los encontró y por eso ganaron", ha analizado. Ponitka ha destacado que el técnico Porfirio Fisac "conoce el negocio" y dice lo que quiere ver y lo que espera del equipo. A este respecto ha añadido que les ha dado a los jugadores "confianza", algo que se está reflejando en el equipo que está jugando mejor desde su llegada.