El posible grupo de la muerte en el Top 16 de la Eurocup para el Unicaja

Aún queda una jornada del Top 16, que para el Unicaja será un trámite. Jugará el próximo martes en Trento, dos días después de hacerlo en el Palau Blaugrana. El primer puesto ya es seguro tras la derrota del Galatasaray en Podgorica y ya sólo se trata de esperar cuáles será los rivales en el Top 16, que comenzará la semana del 7 y el 8 de enero. Será un mes complicado para el Unicaja, puesto que jugará muchos partidos fuera por la indisponibilidad del Carpena por la celebración de los Goya durante varias semanas.

¿Cuáles son los posibles rivales? Tienen que darse una serie de carambolas, no descabelladas, pero puede verse un verdadero grupo de la muerte para el Unicaja, que sería temible. También para los rivales, claro. El equipo malagueño jugará contra el segundo equipo del grupo A, el tercero del B y el cuarto del C. No hay decidido aún ninguno de esos puestos. Hay mucha igualdad reinante. Sólo el Venezia ha asegurado también el liderato en otro de los grupos, como el Unicaja.

El Top 16, tras acabar la novena jornada, depararía un cruce con MoraBanc Andorra, Lokomotiv Kuban y Germani Brescia, justamente el equipo de la ciudad natal de Sergio Scariolo. No es un grupo sencillo, pero podría entenderse como normal a estas alturas de competición. Pero puede haber movimientos que cuadren un grupo, sobre el papel, diabólico.

Hay aún batalla por el primer puesto del Grupo A, con Virtus de Bolonia, MoraBanc, AS Monaco y Promitheas ya clasificados. Cualquiera de ellos puede estar en ese segundo puesto que le llevaría al grupo de Unicaja. El histórico cuadro italiano, con Sasha Djordjevic al comando en el banquillo más Teodosic y Markovic sobre la pista, es uno de los ogros del torneo. Hay convesaciones para que dé el salto a la Euroliga y ése es el reto sobre el parqué que tienen.

Del Grupo B el tercero irá al grupo del Unicaja. Hay tres posibles rivales: Lokomotiv Kuban, Rytas Vilnius y Tofas Bursa. El Rytas está metido pase lo que pase y hay un duelo directo Tofas-Lokomotiv en el que gane pasa y el que pierde cae eliminado. El equipo ruso, con Kuzminskas como último fichaje, es el del presupuesto más alto de la competición y estaba formado para ganarla. Si gana y no lo hace el Rytas en Venezia, será rival del Unicaja.

En el Grupo C es en el que más incertidumbre hay. Cuatro equipos con un balance de 5-4 (Darussafaka, Joventut, Unics y Germani Brescia) y uno más con 4-5 (Nanterre). Turcos y catalanes tienen plaza segura ya y rusos, italianos y franceses (duelo directo entre los dos últimos) se la juegan. El que acabe cuarto será rival del Unicaja. Hay combinaciones múltiples pero, pese a su errática trayectoria, el equipo ruso de Jamar Smith, Errik McCollum o Alex Tyus parece el más duro.