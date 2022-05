Postemporada de calidad con Cabezas, Berni y Fran Vázquez de maestros

El Unicaja prepara una interesante postemporada para trabajar con los jóvenes valores de la cantera cajista y también con jóvenes formados en la entidad que compiten en la LEB o están cursando estudios en Estados Unidos. Desde la tarde del lunes 23 de mayo se van a realizar entrenamientos en Los Guindos y el Carpena para incidir en su mejora técnica y táctica a nivel individual y colectivo. Este trabajo, coordinado desde la dirección deportiva del club, será dirigido por los entrenadores del primer equipo Ángel Sánchez-Cañete, Alberto Miranda y Paco Aurioles. Durante seis semanas jugadores de la cantera o que se hayan formado en ella van a participar en una serie de entrenamientos que se prolongarán hasta el 30 de junio.

Álvaro Folgueiras, Rubén Vicente, José Tanchyn, Javier Luque y Álvaro Fernández son los jugadores de la cantera que empezarán a trabajar. Se le da descanso unos días a Mario Saint-Supéry, que enlazó el Campeonato de España junior, la fase de ascenso a LEB Plata y el Campeonato de España cadete de manera consecutiva, con 15 partidos en tres semanas. Los cinco han estado en el equipo que ha completado una brillante temporada en EBA que no pudo ser culminada en el Nacional y con el ascenso. Está en el aire esa posibilidad de hacer equipo en LEB Plata, que depende de los despachos. Tanchyn y Luque son los únicos que pasan a senior, el resto serán juniors la temporada próxima.

Junto a ellos, el grupo se completará con jugadores jóvenes que han sido canteranos y que esta temporada han jugado en LEB Plata (Ismael Tamba, Jeffrey Godspower, Alejandro Vergara y Guillermo Vergara). Los jóvenes que estarán en esta serie de entrenamientos y que actualmente cumplen ciclo universitario en Estados Unidos son Jesús Carralero, Pablo Tamba, Javi Rodríguez, Jesús Castillo y Pablo Ávalos. También está recuperándose Gody Dike, otro universitario americano. Está previsto que en las próximas semanas se vayan incorporando también otros canteranos que, o bien no están todavía en Málaga, están recuperándose de molestias físicas o que recientemente han participado en Campeonatos de España y disfrutan de unos días extras de descanso. Igualmente, otros universitarios que aún no llegaron. También podría unirse algún jugador de la primera plantilla con el paso de las semanas. No hay que olvidar que varios pueden entrar en la lista de Scariolo para las ventanas.

Además del trabajo dirigido por los entrenadores del primer equipo, los jóvenes jugadores que estarán en este trabajo de post temporada tendrán la oportunidad de trabajar con tres leyendas del club. Berni Rodríguez, Carlos Cabezas y Fran Vázquez realizarán unas master classes con los jóvenes. Berni y Cabezas intentarán aportar a estos jóvenes jugadores una visión distinta para crecer en el juego de perímetro, mientras que Fran Vázquez lo hará ayudando más en la mejora del juego cerca de canasta.

El objetivo, que estos jóvenes jugadores malagueños sigan con su proyección y que el Unicaja, además de comprobar de primera mano el desarrollo de estos canteranos lejos del club, pueda seguir ayudando durante todo el año al trabajo de las promesas de la cantera. Un enriquecimiento mutuo para todas las partes que redundará.