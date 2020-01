Prepelic ve al Unicaja en el círculo de favoritos

En una entrevista en la web de la Eurocup, Klemen Prepelic, máximo anotador de la competición, habla de la evolución de su equipo, el Joventut de Badalona, donde está cedido por el Real Madrid, y también de cómo ve los favoritos para ganar la competición.

"No podemos contar al Joventut en el círculo de favoritos, para ser honestos. Tenemos un equipo con talento pero no hemos sido capaces de ganar fuera y dice mucho de nosotros. Desde el punto de vista del presupuesto tampoco nos corresponde. Pero pelearemos para hacer lo mejor, aunque la gente no nos considere para ganar la Eurocup. Estamos lejos", reconocía el tirador esloveno.

Hacía un repaso el jugador sobre quién tiene más opciones para ganar. "Tienes muchos grandes equipos, empezando por Unics y Darussafaka, con los que estuvimos en la primera fase. En nuestro grupo del Top 16, el Unicaja tiene mucha experiencia en la Eurocup. Tenemos también Virtus, Partizan y Galatasaray, tres favoritos más para ganarlo todo", decía.