Si había que jugar un partido para promocionar el baloncesto femenino en Andalucía, como hizo Canal Sur con este RaCa Granada-Unicaja, no pudo escoger mejor. Un partido soberbio, jugado de poder a poder, con muchas alternativas y emoción, resuelto en la prórroga a favor del equipo malagueño (74-78).

Cuando todo parecía enmarañado y camino a un segundo tiempo extra, el equipo malagueño se encomendó a su tiradora de guardia, la norteamericana Angela Rodriguez, que metió dos triples en apenas 25 segundos para poner tierra de por medio y sentenciar prácticamente un partido que acabó rematando con un tiro libre una gigantesca Vero Matoso, otra vez a unos niveles extraordinarios, con 25 puntos y 16 rebotes. Venció el Unicaja en la pista granadina, que vibró con su equipo pero que acabó postrándose.

Con esta victoria, el Unicaja fortifica su cuarta plaza, que da acceso a la fase de ascenso a Liga Femenina, al quedar con un balance de 11-7 y acelera en su objetivo cuando quedan ocho jornadas para el final de la primera fase de la competición.

El partido se movió en cánones de máxima igualdad, con pocas rentas para cada equipo y mucha alternancia en el marcador. El equilibrio fue una constante, se notaba que era un partido de rivalidad, saltaban chispas en cada choque. El Unicaja se mantenía con la línea de flotación que forman Gema García y Vero Matoso. Ndoye mantenía el nivel defensivo, pero en ataque estaba atascada. Al descanso, máxima igualdad (30-30).

En la segunda parte, el Granada intentaba arrancar, tomaba alguna renta de cuatro o seis puntos, pero el Unicaja siempre regresaba. El partido estaba en el alambre, pero dos grandes acciones de Ana Jiménez engancharon al equipo malagueño de nuevo. Atacaba, con empate en el marcador, en la última posesión el RaCa para ganar, pero con inteligencia Gema García sacó una falta en el bloque y al Unicaja le quedaron 3.7 segundos para llevarse el partido. El tiro de Vero Matoso no entró y el duelo se fue a la prórroga.

Ahí, la igualdad seguía a tope y fue el momento de Angela Rodriguez. La californiana no duda en tirar. Lanzó 14 triples. Llevaba 3/12. Pero los dos que hacía falta meter entraron limpios para dar el break necesario (71-77) para hundir a las granadinas, que no se rindieron pero no pudieron evitar que la victoria se viniera para Málaga en un partido de los que hacen afición para que el baloncesto femenino andaluz crezca cada vez más en su nivel.