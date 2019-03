Aíto-Rafa Luz, un encuentro con historia

Entonces se llamaba Rafa Freire, ahora es Luz de apellido. Era un gran proyecto de base en la cantera del Unicaja, venido desde Brasil un par de años atrás y miembro de una estirpe de baloncesto, con sus hermanas internacionales por Brasil.

En diciembre de 2009, hace casi 10 años, jugaba sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Unicaja. Le dio la alternativa Aíto García Reneses cuando tenía 17 años, nueve meses y 24 días, aún en edad junior. Sólo Pablo Sánchez, Domas Sabonis, Miki Servera, Alfonso Sánchez, Romaric Belemene y Pavel Ermolinski debutaron a una edad más temprana con la camiseta verde.

Ayer, horas antes de medirse en el primer partido de semifinales de la Eurocup en Berlín que midió al Alba con el MoraBanc Andorra, departían sobre la pista del Mercedes Benz Arena Aíto García Reneses con Rafa Luz y Paco Vázquez, ex jugador de Aíto en el Joventut y también ex jugador cajista y ex entrenador en Los Guindos. Ahora es entrenador ayudante de Ibon Navarro en el MoraBanc.

Rafa Luz jugó 41 partidos oficiales con el Unicaja, entre 2009 y 2011, y fue campeón de España junior a las órdenes de Manolo Trujillo en un equipo en el que estaban Augusto Lima, Miguel Lorenzo, Ernesto Díaz (hermano de Alberto) y David Guardia. En ACB jugó en Granada, Alicante, Obradoiro, Baskonia y, ahora, en Andorra.