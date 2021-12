San Alberto estaba de guardia (73-79)

San Alberto Díaz Ortiz estaba de guardia este domingo 5 de diciembre. El corazón verde del Unicaja, el siguiente jugador que deberá ver colgada su camiseta en el techo del Carpena, evitó otro bochorno en Sevilla (73-79). El equipo de Katsikaris se embolicó en el cuarto final de manera muy preocupante y puso en riesgo la victoria de un mal partido que, pese a todo, se había casi roto en buenos minutos entre el tercer cuarto y el comienzo del último (61-72). Entre errores propios y aciertos ajenos, el Coosur Betis tenía la última posesión para ganar o empatar, dos abajo. Eric salió a la esquina para puntear el triple de Vitto Brown y el americano fintó para atacar el aro. Parecían dos puntos claros, pero de la nada salió Alberto, leyendo la situación y corriendo varios metros lateralmente para plantar los pies en el suelo y que Brown le arrollara. Falta en ataque de clínic a falta de 3.9 segundos.

En el saque posterior, falta sobre Suárez, que mete el primero y falla el segundo, aún con opciones para que el Betis empatara con un triple. El rebote, cómo no, lo cogió Alberto Díaz entre gigantes y asistió para que el propio Carlos Suárez metiera un triple sobre la bocina, que quién sabe si valdrá algo para el average (73-79). La victoria no debe llevar a ningún engaño, ni a sacar pecho ni da para ser optimistas. El Unicaja sigue jugando mal al baloncesto y sólo estará en la Copa con una mejora importante. El equipo fue el mismo previo al parón. Lo que se trabajó no salió a flote. Desde el clásico inicio flojo hasta un desarrollo de partido previsible. Una escopeta de feria perdiendo balones, desatenciones... Sí, compite el Unicaja. Pero eso, como el valor en la mili, se presupone, no es suficiente para este club. Y quien se conforme tiene un problema serio.

Un mal primer tiempo se salvó con un tramo final decente (38-38) y con un Norris Cole atinado en el lanzamiento. Pero se estuvo a merced del equipo bético, al que se le observaba el brío típico de estrenar entrenador y jugadores. El tercer cuarto fue lo más decente del partido, después de que Abromaitis anotara ocho puntos de arraque, se llegó a hacer sólido el equipo con un quinteto netamente nacional, con Alberto, Jaime, Francis, Suárez y Guerrero. Fue el mejor momento de solidez defensiva, también se compartió mejor el balón en ataque y puso renta de por medio (55-63), cuando una antideportiva de Pozas a Guerrero acabó con penalización para el Unicaja porque tiró Francis Alonso los tiros libres. Buenos minutos de Guerrero y Jaime, también de Francis, Alberto y Suárez.

Con 61-72, el partido parecía bien encarrilado, pero el Unicaja encalló y recibió un parcial de 12-2. Se entró en el último minuto uno arriba, Abromaitis falló un tiro libre y el Betis tenía bola de partido. Alberto evitó el desastre y Suárez dio cuatro puntos en los últimos segundos, previo rebote en ataque definitivo del pelirrojo, que pueden valer para acercarse a la Copa del Rey. Honestamente, por nivel de juego está bastante más lejos que de lo que dicen los números de la tabla, que es lo que realmente vale. Balance equilibrado (6-6) y cinco partidos por delante para llegar entre los ocho primeros a la primera meta volante de la temporada. Una cuestión de fe. Pero teniendo a San Alberto...

