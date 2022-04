Queda una menos (78-74)

El Unicaja recuperó la fiabilidad ante equipos de la zona baja para salvar un partido poco brillante y trabado ante el MoraBanc Andorra (78-74). El descenso queda a cuatro victorias y parece que ese incendio está apagado, una victoria más garantizaría la salvación según los números históricos. Otro cantar es el juego y la evolución del equipo malagueño para pensar en algo más serio. Aunque dominó de cabo a rabo, el nivel fue inferior al mostrado antes del viaje por Valencia y Manresa, que seguramente dejó tocada la confianza de una plantilla cuya mentalidad no es granítica. El MoraBanc Andorra, otro equipo diseñado para algo más que para estar metido, ellos sí lo están de verdad, en el pozo, no se fue del partido. Aun distando de la mejor versión pirenaica, le exigió al Unicaja hasta el final y, de hecho, tuvo un bola para mandar el partido a la prórroga y ganarlo con 8 segundos por jugar y 76-74. Alberto Díaz, siempre de guardia aunque no juegue un gran partido, se fabricó una falta en ataque de Olumuyiwa al poner el bloqueo que decantó el partido. Brizuela sentenció con dos tiros libres y cayó la duodécima victoria.

El primer puerto de la etapa reina de la Semana Santa se salvó, antes de recibir al Manresa, viajar al Palau y acoger al Tenerife en esta particular pasión cajista. Hace falta fe, mucha fe, para pensar que se le puede ganar al cuadro del Bagés y picar después alguna victoria más en la ACB. Si se quiere mirar el lado optimista, la situación es mucho mejor que hace un mes, cuando se llegó a estar con sólo una victoria sobre el descenso. El equipo es algo más competitivo y sacó adelante el partido. Dominó entre la franja de los cinco y 10 puntos la mayor parte, sin acabar de romperlo. Sólo en esa posesión a ocho segundos el MoraBanc pudo ponerse por delante, pero no se debió llegar a ese momento. Si ocurrió fue porque la versión no fue cercana a la óptima. Y hay que pedir más.

El Unicaja no jugó bien ofensivamente y defensivamente concedió muchas penetraciones al equipo andorrano, que no las optimizó. La batalla por el rebote la acabó perdiendo aunque mantuvo el pulso durante la mayoría del partido. Pero se vieron defectos recurrentes. De nuevo en un momento crítico en el último cuarto el equipo colapsó con Brizuela al mando. Metió 20 puntos, pero no supo leer situaciones cuando había que tener aplomo y claridad de ideas. No hubo la continuidad ante rivales de parecido nivel semanas atrás y se pudo pagar bastante caro.

Despejado ese peligro inminente del descenso, Ibon Navarro apelaba el viernes a mirar hacia arriba, a intentar cazar al décimo (que da acceso a la BCL en teoría). Y realmente se está a una victoria más cerca del Breogán, que hubo que masticar hasta el final. En el último minuto se entró seis arriba, pero a falta de nueve segundos Jelinek metía un triple que dejaba a uno a los andorranos. Francis Alonso sólo metió uno de los tiros libres y le quedó esa posesión definitiva al cuadro andorrano después de un rebote dividido que tocó Tim Abromaitis. La bala que tenía el MoraBanc fue salvada por Alberto Díaz ante la indignación del cuadro andorrano, que protestó con vehemencia. El malagueño tiene recursos para ser influyente en un partido de muchas formas, aunque no lo entren los tiros.

Quedan siete partidos por delante para intentar adecentar la temporada. Harían falta como mínimo cinco y probablemente seis victorias para alcanzar el play off. Con el calendario que queda y este nivel parece una entelequia. Que se haya salvado una situación muy delicada no significa que se haya arreglado la temporada. Hay que exigir al equipo que siga mejorando y adecentando el juego. Sobre la mesa está seguramente el futuro de varios jugadores y también el crédito del entrenador para comenzar con cierto poder un proyecto desde el inicio. Ganar está bien, pero para lo que viene hay que mejorar bastante para tener alguna opción.

Estadísticas