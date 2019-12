Tras el paseo por las nubes en el Palau Blaugrana, el Unicaja bajó a la tierra en Trento, donde perdió su último partido de la primera fase de la Eurocup. Se había ganado el derecho a poder fallar después de siete victorias en nueve partidos por tener el primer puesto asegurado. No se puede decir que se abandonara el equipo malagueño, pero sí se notó sobre la pista que el Dolomiti quería mucho ganar el partido, su presencia en el Top 16 dependía de la victoria, mientras que el Unicaja carecía de ese colmillo. Y, en estas situaciones, quien más lo necesita suele ganar. El resultado (88-76) reflejó un tanto lo que ocurrió sobre la pista.

Se puede decir que será a partir de ahora cuando comienza la verdadera Eurocup, aunque habrá quien diga, con razón, que el Lokomotiv, equipo de más presupuesto de la competición, está eliminado y no hay tanto trámite. Pero la solvencia del Unicaja le ha permitido relativizar la importancia de esta primera fase. Espera un mes de enero tremendo, con muchos viajes y partidos a domilicio (peaje por los premios Goya). Y se agigantarán los retos, habrá un grupo más duro y exigente y habrá que exhibir más músculo.

El partido, en clave cajista, no dejó demasiadas enseñanzas positivas. Quería Casimiro buenas sensaciones y seguramente no las consiguió. Reservó a Deon Thompson, pero siguió con el guion habitual, dando minutos a Jaime cuando se podía pensar que no tendría un receso para seguir con el plan de las últimas semanas. Mediado el segundo cuarto dominaba el Unicaja (26-32), ofreciendo empaque y enlazando buenos minutos con Brizuela ejecutando. Pero Blackmon agarró el duelo por la solapa y lo volvó ahí para el Trento, que al final del segundo cuarto dominaba (45-37). Apenas unos minutos interesantes de Rubén Guerrero, después pecó algo más de pardillo, que llevarse a la boca.

En la segunda mitad, el Trento se fue hasta los 18 puntos de renta y el Unicaja decidió ahí que tampoco era cuestión de arrastrarse. Defendió mejor en el último cuarto y llegó a colocarse a cuatro puntos (78-74) tras un dos más uno de Waczynski. Kelly y Blackman dieron al equipo trentino el aplomo necesario para sacar un partido que no era demasiado ilusionante y que se quedó en un entrenamiento competitivo. Cuando no se puede fallar esta semana es el sábado ante el Casademont.

