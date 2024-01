Rivales del Unicaja en la BCL: El PAOK gana en Bursa y fuerza el tercer partido (87-88)

El Unicaja deberá esperar a la semana que viene a conocer al menos uno de los rivales que tendrá en el Round of 16 de la Basketball Champions League. Después de haber ganado con bastante autoridad la pasada semana en Salónica (63-95) y robar el factor cancha, el Tofas Bursa no pudo rematar al PAOK, que se resistió de manera épica y venció en la segunda prórroga (87-88) para devolver el play in a casa.

El partido tuvo muchas alternativas. Empezó dominando el Tofas Bursa (23-16), pero el PAOK equilibraba al descanso (32-31). Estiraban los griegos en el tercer periodo (45-54), pero los locales igualaban en el periodo final. Andrew Harrison falló la canasta que le hubiera dado el triunfo al PAOK y el duelo fue a la prórroga. En el tiempo extra, fue por delante el PAOK hasta que el Tofas se puso por delante. Andrew Harrison igualó con un tiro corto (78-78) y Cassius Winston falló el tiro de media distancia para ganar, con lo que el partido se fue a la segunda prórroga. Ahí se impuso el PAOK, que aprovechó mejor las opciones para forzar el tercer partido y regresar a su pista. El encuentro se jugará el próximo martes 17 de febrero a partir de las 18:30 horas en Salónica.

En el equipo local destacaron Austin Wiley (23 puntos, 16 rebotes y 32 de valoración), con 22 de Cassius Williams y 20 de Marcus Denmon. En el PAOK, 18 puntos y ocho asistencias del islandés Elvar Fridriksson, 17 de Andrew Harrison y Jamuni McNeace y 15 de Nikos Tsiakmas.

Para este miércoles queda el segundo partido de la otra eliminatoria en la que se dilucida quién es el rival cajista, el Dinamo Sassari-Cholet. Los sardos ganaron en tierras francesas el primer partido y tienen la oportunidad de sentenciar en casa la eliminatoria (20:30).