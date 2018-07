Rosa acaba el Europeo séptimo y con poco protagonismo

Acabó el Europeo sub 20, disputado en Alemania, para España. Con el canterano del Unicaja Ignacio Rosa en sus filas, el combinado dirigido por Luis Guil obtuvo el séptimo puesto al final de la competición tras derrotar a Italia (85-60) en uno de los mejores partidos de un torneo en el que se han perdido más partidos (cuatro) que se ganaron (tres).

No ha sido un gran torneo para la selección española, habitual dominadora en esta categoría. Desde 2007 a 2017 el peor puesto había sido el cuarto del año pasado. Entre medias, dos oros, tres platas y cinco bronces. Hay que remontarse hasta 2006 para encontrar un puesto peor que el séptimo lugar actual. Ha servido, no obstante, para que varios jugadores dieran un paso delante, como Aleix Font, Osas Eighitor o Pol Figueras. En descargo, hay que decir que la mitad de la selección era un año menor del tope, incluso Joel Parra es aún junior y jugará el Europeo sub 18.

No tuvo mucho protagonismo Ignacio Rosa. Hay que recordar que el gaditano, enrolado en la cantera de Los Guindos desde edad infantil, dispone de un año más en la categoría, por lo que debería ser uno de los puntales de la selección el próximo verano. Sus números en la cita alemana han sido testimoniales. Ayer metió un punto, capturó tres rebotes y dio una asistencia en el amplio triunfo español.

En los seis partidos en los que ha tomado parte, Rosa jugó apenas siete minutos por encuentro, con 1.2 puntos y 1.3 rebotes por duelo. Ahora se centrará en resolver su futuro, que pasa por una cesión para que tenga los minutos de juego a alto nivel que aún no puede tener en el Unicaja.