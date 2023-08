Rubén Salas, una apuesta singular

Rubén Salas (Málaga, 2003) es un jugador que estuvo en la cantera de Los Guindos desde edad infantil. Formaba parte de una generación que fue subcampeona de la Minicopa (Vitoria, 2017) y que estaba liderada por Rubén Domínguez. Era un chaval de desarrollo tardío y físicamente todavía sin madurar. Entró y salió de la cantera cajista y se marchó en edad junior. Acabó en el Novaschool de Liga en el verano de 2021. Allí, a las órdenes del que ahora será técnico del Unicaja Mijas, Francis Trujillo, ha seguido su progresión y su desarrollo en los dos últimos años.

Con 20 años no es frecuente que el Unicaja recupere a un jugador para su cantera. Más aún sin tener todavía un equipo en LEB Plata, como es el deseo de la entidad. Pero desde la Los Guindos se entiende que es un jugador con unas características especiales en el que merece la pena invertir esfuerzo y tiempo. La pasada temporada jugó 26 minutos por partido en Liga EBA, con 15.3 puntos (49% en tiros de dos, 33% en triples y 72% en libres), 6.6 rebotes y 1.1 robos para 14.8 de valoración. En el partido en Los Guindos, por ejemplo, metió esta temporada anterior 29 puntos. Es un jugador de 2.09 metros, con buena mano, capaz de jugar de cara y móvil, que debe endurecerse.

El Unicaja planteó a Salas un plan de trabajo ambicioso para esta temporada, con sesiones en doble jornada para fortalecer y muscular su cuerpo (no ha dejado de crecer) y también trabajo técnico y táctico específico a las órdenes de Jesús Lázaro, que ya le había entrenado con anterioridad en la cantera de Los Guindos. Más allá de ejercitarse colectivamente. Y el jugador aceptó el reto, desechando alguna propuesta también interesante para salir fuera. En los últimos tiempos, Salas alternó con el baloncesto 3x3, con el que es internacional español sub 21 y en el que se estaba haciendo un hueco. Ahora jugará en el equipo de Liga EBA (lógicamente, no puede hacerlo ya por edad en torneos juniors), en el que Lázaro toma el relevo de Antonio Herrera y en el que trabajará también el histórico Ricardo Guillén en el cuerpo técnico, del que Salas podrá aprender bastante. También subirá al primer equipo en esta pretemporada y en momentos en los que se le pueda requerir. Una apuesta mutua interesante para explorar los límites de un jugador cuyas características son muy buscadas en el baloncesto moderno.