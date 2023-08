Rubén Vicente, adiós al Unicaja

Rubén Vicente comunica que no seguirá en el Unicaja, etapa del balear que finaliza en el club malagueño tras cinco años y donde ha podido cumplir la meta de debutar en el primer equipo. Reciente subcampeón de Europa sub 18, ve la luz una decisión que ya estaba tomada hace algunas semanas, pero unos plazos bien marcados hasta que fuera público. El mallorquín jugará en Ponferrada, equipo de LEB Plata; próximo paso en un crecimiento bien trazado, aún con 18 años. En un final de temporada pasada donde pudo incluirse su nombre en el panel mítico de Los Guindos, final inmejorable a su paso por el Unicaja. Pérdida por otro lado importante para la cantera porque era uno de los destinados a poder tener hueco en el primer equipo, vía que por el momento se aparca.

"Ha llegado el momento, me toca comunicar que la siguiente temporada no vestiré la camiseta del club en el cual he estado 5 temporadas, Unicaja. Entre la primera foto y la segunda han pasado 5 años y menudos 5 años. Quién me iba a decir a mi todo lo que he podido vivir estas 5 temporadas vistiendo la camiseta de Unicaja. El baloncesto es así, a veces los caminos se separan, pero estoy convencido de que esto no es una despedida sino un hasta pronto, porque Málaga ya es parte de mí, de mi corazón. Trabajaré para ser lo que quiero ser y en un futuro poder volver a cruzar nuestros caminos. Llegué aquí siendo un niño con un gran sueño y me voy cumpliendo el sueño de ese niño, debutar en la liga ACB vistiendo la camiseta de Unicaja y haciéndolo en el Carpena. ¡Muchas gracias Málaga!", escribía en una emotiva publicación de Instagram.

Un debut que se dio el pasado 3 de enero en el Carpena frente a Bilbao Basket. "Estaba muy nervioso el día que debuté, como lo estoy ahora. Agradecer al club por darme la oportunidad de debutar y a mi familia por los momentos buenos y malos que hemos pasado. Recuerdo en aquel partido que Perry me decía que si había alguna oportunidad de lanzar, que la tirara, pero no se pudo dar, ya la alegría de estar ahí es enorme", recordaba Vicente recientemente. Capítulo que termina para él.