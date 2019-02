“Vamos toda la familia a Málaga, allí está parte de nuestro corazón”

Ryan Toolson (Arizona, 1985) es el máximo anotador del BAXI Manresa que está sorprendiendo a propios y extraños. Viene mañana al Carpena con su equipo a sólo un triunfo de distancia del Unicaja. Se quedó fuera de la Copa por la localía del Estudiantes pero, sin ir más lejos, la pasada semana derrotó al intratable Valencia. Cerca de los 34 años, Toolson se siente en un gran momento. Mete 14.3 puntos, con 54% en tiros de dos, 43% en triples y 98% en libres. Habla sobre la marcha de su equipo, su etapa en Málaga, su maduración.

-Ya volvió a Málaga con el Zenit, pero ¿es especial?

-Vamos toda la familia a Málaga para el partido. Yo para jugar y mi mujer y mis hijos para ver a los muchos amigos que tenemos ahí, hemos seguido en contacto con ellos estos años. Una gran parte de nuestro corazón se quedó en Málaga.

-Sus gemelas siempre serán malagueñas...

-Así es, mi hijo Asher cumplirá ocho años en mayo y las gemelas cumplen cinco en marzo, Remy y Marlo nacieron allí en Málaga. Están muy contentos aquí, están en una escuela catalana y aprenden catalán y español. Mi hijo juega al baloncesto y fútbol, las niñas hacen gimnasia y nos sentimos muy cómodos. Manresa tiene todo lo que necesitamos, toda la ciudad nos está ayudando mucho en la integración.

-Háblenos de su equipo, que está cumpliendo una gran temporada.

-Con varios cambios y un par de lesiones, nos costó un poco, pero por fin tenemos una plantilla completa, así que hay más continuidad. Los bases de este equipo son muy importantes en el sistema del coach Peñarroya. Alex Renfroe se fue y, como buen jugador que es, lo acusamos. Pero tuvimos la buena suerte de que los otros bases que teníamos lo hicieron muy bien, jugamos muy bien con otros equipos. Corey Fisher vino y está muy bien. Podemos seguir ayudándonos.

-Hablaba del coach Peñarroya. Está haciéndolo muy bien en cada equipo en el que está. ¿Qué tiene de especial?

-Lo especial para mí es que fue ex jugador y que lo fue hace poco tiempo, todavía detecta cuándo estamos cansados o alegres, cuándo apretar o frenar. Nos deja jugar como queremos, no nos obliga a hacer algo que no sabemos hacer. Encuentra lo bueno de todo jugador y lo aprovecha.

Peñarroya fue jugador hace poco y detecta cuándo estamos cansados o felices, es lo especial”

-¿Cómo sienta verse en la clasificación ahí tan cerca de Valencia y Unicaja en la clasificación?

-Como somos un equipo pequeño y en estos últimos años no se ha estado en Copa o Liga es especial. La ciudad, los aficionados, están muy contentos. El pabellón es pequeño pero la gente anima mucho, especialmente en estos últimos partidos contra unos equipazos. Siempre está lleno, nos ayudan bastante.

-¿Es el mejor año de su carrera?

-No en mi carrera, pero sí que es verdad que en el sistema de Peñarroya estoy jugando muy bien. Tenemos equipo que nos busca en los momentos on fire, así ha sido toda al temporada, con Cory Fisher y Alex Renfroe.

-¿Cómo fueron sus dos años en Rusia y el de Turquía tras salir de Málaga?

-La verdad es que fue muy difícil. Saliendo de Málaga, una ciudad bastante bonita, con un clima perfecto... Mi experiencia como jugador allí y como padre fue algo que jamás olvidaré. Después de ir de la Costa del Sol a las tierras congeladas de Rusia me costó mucho (risas). El idioma, la ciudad, el clima... Había pasado mi vida en los últimos años en el sur de Turquía, en Gran Canaria y dos en Málaga. Veía mucho sol y me costó mucho. Mi experiencia en Turquía me costó mucho, llegué tarde, había problemas de dinero, había jugadores que no querían estar allí y fue un poco difícil encontrar ritmo. Afortunadamente todo ha pasado y estoy muy contento en Manresa y España por tantas cosas, a la familia le veo feliz. En España se vive muy bien.

-¿Cómo evolucionó su baloncesto en este tiempo?

-Cuando estuve en Rusia era uno de los líderes del equipo y me ayudó bastante en mi confianza personal. Me hizo cambiar mi mente con otros jugadores que no están en su mejor momento. Comprendí quién me ayudó y quién no cuando yo estaba mal e intenté ser un líder mejor con mis compañeros.

El Unicaja fue una experiencia increíble, uno de los mejores años de un equipo en el que yo estaba

-¿Qué recuerdo tiene de sus dos años en Málaga?

-Lo recuerdo muy bien. Éramos amigos y jugábamos tan bien... Estuvimos primeros de la ACB 21 semanas, fue una experiencia increíble, ha sido uno de los mejores años de un equipo en el que yo estaba. Fue una lástima que perdimos en los últimos segundos en Barcelona, con un tiro de Navarro, y no pudimos jugar la final de la ACB. Yo todavía recuerdo las buenas experiencias y esos años en Málaga, baloncestística y personalmente.

-Pasados esos dos años no se contó usted. ¿Fue decisión del entrenador?

-Absolutamente, sí. Fue Plaza quien no me quiso en la decisión final y mi agente y yo tuvimos que buscar un nuevo equipo. Yo me hubiera quedado en Málaga, seguro.

-Le vemos con su edad a gran nivel, al que fue su compañero Vasileiadis en Santiago igual... ¿Cuál es el secreto para que se dure más a alto nivel?

-Después del partido me siento peor, pero ahora que tengo más años intento cuidarme más la dieta, descansar muy bien, mis hijos me dejan descansar más... (risas). Tener sólo un partido a la semana ayuda a cuidar tu cuerpo.