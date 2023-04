Sabonis sigue abonado al triple doble

Derrota de los Sacramento Kings frente a los Dallas Mavericks de Irving y Doncic (123-119), tropiezo que no acarrea consecuencias para los californianos, ya terceros en el Oeste, a la espera que finalice la temporada regular. Pese a no tener nada en juego, estuvieron cerca los morados de dar el enésimo disgusto a los Mavs, la gran decepción de la segunda mitad de temporada, con un binomio Doncic-Irving que no ha funcionado, ahora mismo fuera de play in. Por su parte, Domantas Sabonis volvió a firmar un triple doble, el 14º del curso, segundo consecutivo: 19 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias.

Es un jugador lineal, muy difícil verle en una noche gris, siempre mostrando un mínimo de prestaciones, hasta en partidos donde te puedes dejar ir, no es el caso del pívot lituano; ese estatus de estrella obliga a dar el callo cada noche. En el último listado en la carrera por el MVP de la temporada, Sabonis aparecía en el quinto lugar, jugador que se ha ganado estima en la Liga por ser la cara visible, junto a Fox, de unos Sacramento Kings que son claramente la revelación de temporada. Inimaginable hace escasos meses que esta franquicia, en un ligero amago de reconstrucción, iba a estar entre los mejores equipos del curso. Y con un estilo descarado, veloz, que siempre gana adeptos. Nadie ha obtenido un mejor rating ofensivo (puntos por cada 100 posesiones) en la historia de la NBA.

Este domingo acaba la temporada regular, con unos Kings que optan a las 50 victorias, tendrán que ganar los dos partidos que restan, y esperar rival en la primera ronda de play offs. Todo igualadísimo y en un estado volátil cada noche que se mire a la tabla. Ahora mismo serían los Clippers de Leonard y George, sexto clasificado.