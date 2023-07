Saint-Supéry y Folgueiras, un futuro para amontonar medallas: "Conseguirán lo que ellos quieran"

Mario Saint-Supéry y Álvaro Folgueiras ya están en Málaga, satisfechos y autorrealizados con una medalla de plata en Nis que poco a poco se dimensiona; lógicamente difícil de digerir tras una final donde Serbia fue notoriamente superior, pero ambos malagueños valoran el camino hasta el domingo. Con Chiki Gil, figura paternal durante el campeonato de ambos canteranos, medalla en la sombra y que refrenda que Los Guindos es una máquina de producir metales en los banquillos. "Esto es lo que tenemos en la cantera del Unicaja: chavales que son competidores. Se adaptan a lo que le piden el entrenador y así es lo que tiene que ser. En el futuro tendrán que seguir trabajando, conseguirán lo que ellos quieran. El camino es largo", explicaba un orgulloso Gil, que reconocía el "sabor regular porque estuvimos a punto", ante un rival "que fue mejor". "Muy contento con la experiencia, una más para contar y esperando a posibles futuras convocatorias", decía el ahora asistente de Javi Zamora en esta sub 18 especial.

"En los próximos días empezaré a valorar más la medalla y todo lo que conlleva: la experiencia y todo el trabajo que hay detrás. Eso te refuerza para el futuro. Aprender de todo esto y dar otra cara si en el futuro volvemos a jugar finales. Tuvimos desgaste contra Serbia, despistes y esos nervios que se producen al jugar con tanta gente; algunos no lo habían hecho nunca, ese tipo de cosas pasaron factura. Muchos balones perdidos cuando estábamos cerca, creo que no estuvimos bien", sostenía un maduro Álvaro Folgueiras, el alma de esta sub 18, España agradecía sus apariciones en momentos puntuales. "Me quedo con el partido de Turquía, por encima de la semifinal frente a Francia. Me sentí controlador del rebote en los últimos minutos cuando era un cara o cruz, lo pude hacer muy bien y más en ese rol que me pedía el entrenador, que jugué en general bastante bien. Me quedo muy contento en lo personal", desarrollaba.

Jóvenes con la cabeza bien amueblada, asimilando que hay que aprovechar ese momento. Toca descanso después de una temporada donde los jugadores de estas edades sufren, demasiados meses encadenados de competición y desconexión con cuentagotas, esa vida que aún se compagina con la formación. Álvaro Folgueiras en breve iniciará la NCAA, próximo paso en una carrera que se antoja brillante si se van cuadrando los plazos, mientras que Mario Saint-Supéry cuenta para la pretemporada del Unicaja, otro verano donde sale muy reforzado el jugador rinconero antes de ponerse a las órdenes de Ibon Navarro, que promete darle un papel algo superior. Estampa en el futuro que se repetirá, ver a esta pareja de malagueños posando con medalla, esta de Nis fue de plata, pero con total seguridad vendrán más oportunidades de oro, y en la absoluta. El futuro está bien atado.