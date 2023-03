Saint-Supéry, baja ante el Barcelona

Los problemas físicos arrecian en el Unicaja. La acumulación de esfuerzos y también la pizca de mala fortuna que no había existido hasta la grave lesión de Augusto Lima se han unido para que el equipo se vaya quedando cojo. Además, como si fuera una extensión de la ley de Murphy, las lesiones se están cebando en los cupos, algo que siempre deja menos flexibilidad. Además de Lima, Sima, Djedovic y Brizuela estuvieron o están en la enfermería en las últimas semanas. Y ahora se ha unido Mario Saint-Supéry.

El joven canterano, que a sus 16 años completó una seria actuación entrando en la rotación de salida en el partido ante el Limoges del pasado miércoles, se produjo un esguince en su tobillo izquierdo y no podrá ser de la partida ante el Barcelona. En un momento en el que, por las lesiones, parecía abrirse una rendija para tener minutos para la perla malagueña, ha llegado también un frenazo. Como comentaba Ibon Navarro, su presencia fue importante para descargar minutos en el expuesto juego interior.

Además, para este importante encuentro el conjunto de Ibon Navarro tendrá la duda de Darío Brizuela, quien no pudo jugar el último encuentro frente al Limoges CSP el pasado miércoles tras sufrir en Murcia una lesión de grado 1 en el cuádriceps de su pierna izquierda. El vasco está con ganas de jugar, ya lo hizo en tierras pimentoneras aunque ya estaba renqueante. Se optó por no forzar ante los franceses, pero se ponderan todos los inconvenientes y las posibilidades de recaída, que se quiere evitar a toda costa. Además, se mantiene la ausencia de Nihad Djedovic, lesionado en las semifinales de la Copa ACB, hace justo un mes. Ya ha pasado el ecuador teórico de la recuperación el bosnio, al que se espera para los play off de la BCL.