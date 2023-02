"Saint-Supéry tiene que dar un paso adelante y estar preparado"

La lesión de Nihad Djedovic, que estará ocho semanas fuera y se perderá no menos 12-14 partidos, mengua el margen de maniobra en la extensa rotación del Unicaja, que ha sido una de las claves para imponer el estilo de juego de Ibon Navarro que tan exitoso ha resultado, con esta Copa de coronación. Pierde el equipo a un jugador de los que forman la línea de flotación, de los que nunca bajan del seis o el siete en la nota porque dan solidez y solvencia.

¿Se saldrá al mercado? “El Unicaja siempre está en el mercado”, suele ser la respuesta de Juanma Rodríguez cuando se le cuestiona cuando hay una situación similar. Hay que recordar que la circunstancia es la misma que para la lesión de Lima y la llegada de Sima. Para jugar la BCL hacen falta cinco cupos, así que el relevo del bosnio, en un estado ideal, debería ser uno de ellos. Si no, habría que hacer convocatorias y un descarte, el fichaje (puede ser americano) u otro. Con la química que se ha creado parece complicado que se opte por ello. Pero claro, el nivel de exigencia es mayor con menos y puede arrastrar más problemas físicos.

Pero ni mucho menos hay que desdeñar a Mario Saint-Supéry. De hecho, Ibon Navarro la tiene muy presente. “Para seguir protegiendo a los jugadores sobre todo, ellos entrenan para jugar los minutos que juegan hasta ahora, no podemos variar para que jueguen mucho más, sus cuerpos se han preparado para jugar veinte o diecisiete minutos; ahora deberemos tener cuidado para que no se rompa ese equilibrio”, explicaba a Málaga Hoy el entrenador vitoriano, que recordaba que “Mario Saint-Supéry es un jugador del primer equipo, tiene que dar un paso adelante y mostrarse preparado para que sus compañeros confíen en él, y no tener la sensación de que cuando el niño entra, le damos la pelota para que meta una canasta y lo celebremos. Eso ya no. Ahora tiene que asumir su responsabilidad, hacer ciertas cosas para el equipo y no sólo meter una canasta porque tiene 16 años”.

Saint-Supéry ha intervenido en cuatro partidos esta temporada con el primer equipo, estuvo entrenando toda la temporada y jugando con el equipo de Liga EBA. En el equipo dirigido por Antonio Herrera está promediando 18.7 puntos (46% en tiros de dos, 38% en triples y 82% en libres), 7 rebotes, 3.6 asistencias y dos robos para 21.9 de valoración. Destacó también en el Torneo Junior de L’Hospitalet. Lleva ya casi un año entrenando en órbita del primer equipo. Siempre está ese fino equilibrio entre no quemar a un joven antes de tiempo y protegerlo demasiado para que no se equivoque. Pero sólo errando puede mejorar.

“El club está en el mercado, viendo si puede encontrar algo. Son 14 partidos los que jugamos en estas ocho semanas sin Nihad, son muchos. Se está viendo lo que hay, pero si no hay que nos convenza, tenemos a Mario. Es verdad que no me agrada la idea de sacarle totalmente de su entorno, de su equipo donde juega muchos minutos y tiene que jugarlos, el trabajo que hace con Antonio Herrera (entrenador del EBA) y que debe seguir haciendo, incluso de su entorno familiar y estudios, seguir con esas rutinas y hábitos. Pero Mario tiene que estar preparado”, explicaba Ibon, que el próximo lunes retomará las riendas del equipo tras una semana de descanso mental y físico muy necesarios.