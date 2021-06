Saúl Blanco hace balance en su adiós y recuerda su etapa en Málaga

Saúl Blanco dice adiós al baloncesto tras jugar los últimos partidos de su carrera en Oviedo, en su tierra natal. Jugó tres temporadas en Málaga, con 93 partidos, 64 de Liga Endesa y 29 de ACB, con medias de 5.4 puntos y 1.9 rebotes. En su momento, fue un fichaje estelar que se hizo, apostando un traspaso de 800.000 euros al Fuenlabrada por un jugador emergente y que estaba ya citado por la selección española. Pero no respondió como se esperaba. Ni con Aíto ni con Chus Mateo tomó el protagonismo esperado, aunque dejó un rastro de buen profesional.

"El corazón me pide que siga jugando, la cabeza me dice que lo intente, pero mi cuerpo ha dicho basta", explicaba en su adiós. Cerca de 400 partidos entre ACB y ligas FEB tiene su carrera, a la que las lesiones le cercenaron. "Ha sido un decisión muy pensada y meditada. Ningún momento es bueno para dejar de ser jugador profesional, pero sentía que era el momento menos malo: rodeado de mi ciudad, de mis amigos y de mi familia. Además, el cuerpo me pedía una tregua. Hablé con algún compañero ya retirado y lo principal es que debía estar convencido porque es una decisión que se toma una sola vez. Tenía que estar muy convencido", explicaba en una entrevista con la ABP.

"La temporada que viene estaré en el CB Martinez Valls de Ontinyent donde seré el primer entrenador y llevaré toda la sección masculina", explicaba sobre su futuro inmediato, al tiempo que recordaba su etapa de jugador y los compañeros que le ayudaron: "En Gijón, Josep Pancreu me acogió como un hermano mayor. Me ayudó y me guio. En Fuenlabrada tuve de compañeros a un repóquer de veteranos: Solana, Paraíso, Jorge García, Salva Guardia, Ferrán López y Luis Casimiro de entrenador. En Málaga cuando dí el salto a un equipo más grande, coincidí con Jorge Garbajosa y Berni Rodriguez con quienes tuve una muy buen relación en la cancha y personal. En Canarias me quedo con Alejandro Martínez porque es el entrenador que más me ha marcado en mi carrera".