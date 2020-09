Scariolo, en el Carpena después de la burbuja NBA

El que fuera entrenador del Unicaja, Sergio Scariolo no quiso perderse la visita del Barcelona al Martín Carpena. El italiano está en la Costa del Sol después de que los Toronto Raptors fuesen eliminados de la pelea por el título de la NBA contra los Boston Celtics en las semifinales de conferencia. Scariolo ha pasado casi tres meses en la burbuja formada por la NBA en Orlando para celebrar lo que restaba de temporada y ahora disfruta de las vacaciones en su casa de la Costa del Sol.

Exigente, el seleccionador español habló en el descanso del encuentro en Vamos: "Del baloncesto no se desconecta nunca, a lo mejor del trabajo. Son buenos equipos, cerca de casa, con jugadores que me interesan personalmente, no se puede dejar pasar esto. Estoy contento de ver a Abrines recuperado, con confianza, a este nivel, con buen tono defensivo. Oriola está siendo importante en la recuperación de su equipo. Muchos de Unicaja han hecho cosas buenas, los puntos de Brizuela, también Guerrero, Alonso y Alberto han hecho cositas".