Scariolo, Marcus Brown y lo más parecido a Michael Jordan en forma de liderazgo que tuvo

Sergio Scariolo sigue en Toronto con su familia, sin dejar de trabajar para su franquicia, los Raptors. Parece cada vez más probable que se reanude la NBA, ya empiezan a filtrarse posibles calendarios para que se reanude en julio y puede acabarse la competición en septiembre. Como en todo el planeta baloncesto, el documental de Michael Jordan también ha generado interés en el hogar del técnico italiano, en esta época desierta de baloncesto competitivo.

Ya se había referido en alguna ocasión Sergio Scariolo, con perspectiva, a la importancia que tuvo Marcus Brown en el histórico título de Liga de 2006. El exterior norteamericano también hablaba semanas atrás en estas páginas de su etapa en Málaga y a las enseñanzas del técnico afincado en Marbella. Y, a raíz del documental de Jordan, en La Vanguardia se le preguntaba a Scariolo por si había tenido algún jugador parecido a él en términos de liderazgo. Y su respuesta de nuevo ponía en valor al de West Memphis, ahora entrenador de high school en su localidad natal. "He podido conocer muchas formas de liderazgo y a jugadores capaces de ser grandes líderes pero no he conocido ninguno con esa forma tan obsesiva de querer ganar y de casi obligar a sus compañeros para lograr el objetivo. Quizás el que más se ha acercado a esa forma de liderazgo es Marcus Brown, al que tuve en mi época en el Unicaja. Tenía algún rasgo de competitividad casi obsesiva, pero muy positiva para el equipo. Me ayudó a subir el nivel de la exigencia sin tener que desgastarme demasiado como técnico", destacaba Scariolo sobre Marcus Brown. Y ha tenido a grandes jugadores trabajando a sus órdenes en más de 30 años de carrera como primer entrenador.

"Cada día que pasa se fortalece la sensación de que pasaremos el verano jugando. Después parece que nos podemos desplazar todos a un sitio para meternos en una burbuja. Estaremos concentrados todo el tiempo que haga falta para competir con la fórmula y con los criterios que nos transmitan. Hay cada vez más optimismo acerca de poder volver", se refería Scariolo al posible regreso de la NBA, al tiempo que veía más factible su renovación como seleccionador hasta 2024: "Por mi parte yo tenía unos deberes por hacer en mi casa, primero a nivel familiar y después a nivel de la franquicia, y aún con ciertos sacrificios y dificultades, sobre todo con el club, los he hecho. Ahora es una cuestión más de que, cuando se pueda, se supere esta situación y sea el momento, la Federación y mi representante se sienten y hablen para que, ojalá así sea, encontrar un acuerdo. Las condiciones por mi parte se dan para que haya la renovación. Ahora se trata sencillamente de encontrar un acuerdo sobre el contrato. No hay más".

Cuestionado, por último, por lo primero que hará al regresar a Europa, también se acordó Scariolo de Málaga. "Pues seguro que deporte al aire libre, jugar partidos de pádel, un partido de golf y sacar a pasear por Marbella mi moto de agua, todavía no sé en qué orden pero todo esto estará seguro bien arriba en mi agenda", terminaba.