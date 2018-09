Scariolo se lleva a Jaime y Alberto

Sergio Scariolo vuelve a pescar en Málaga. El seleccionador nacional incluyó en su lista de 16 a Alberto Díaz y Jaime Fernández, este en su primera convocatoria como cajista, para medirse a Ucrania (14 de septiembre en Kiev) y Letonia (día 17 en Madrid) en el inicio de la segunda fase de clasificación para el Mundial de China 2019.

Base y combo no serán la única representación costasoleña en la expedición, aunque esta vez no estarán al lado del bresciano Ángel Sánchez-Cañete y Paco Aurioles. Los malagueños son habituales ayudantes de Scariolo, pero no recibieron el permiso del Unicaja para marcharse con el combinado nacional del 8 al 18 de septiembre. De este modo, uno de los técnicos que los sustituirá es Jesús Lázaro, con pasado cajista, además de Enri Salinas como preparador físico y Carlos Salas como médico.

Son 10 días fuera que no han sentado bien en el club, que al menos los retiene hasta lo estrictamente oficial. Habla de ello uno de los directamente involucrados como es Jaime Fernández: "Es un momento complicado porque estamos con mucha carga de trabajo, pero es una situación especial y es lo que hay. Intentaremos ir y desconectar un momento para estar con la selección y luego conectar para seguir construyendo con el equipo".

El combo de Casimiro habla de "orgullo" pese a la interrupción, como un Alberto Díaz que mantiene su hueco en la selección: "Me estoy metiendo cada vez más en esa rueda, que es algo muy bonito y que me viene muy bien para mejorar. Es positivo porque también quiere decir que el trabajo está bien, que sigo una línea correcta".