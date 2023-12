Segundos en una Liga ACB de nivel tremendo

El nivel de baloncesto y competitividad en esta temporada en la Liga Endesa es bastante alto. Da, si cabe, más valor al momentáneo segundo puesto en solitario que ocupa el Unicaja cuando ya se ha rebasado el primer tercio de Liga y se acerca el corte de la Copa del Rey. Un vistazo a la jornada de tarde del domingo fue un disfrute para el espectador neutral. Una prórroga tras una gran remontada local en Murcia que se acabó llevando Valencia (77-85). Un duelo al sol entre Baskonia y Tenerife (104-100) resuelto para los vitorianos en un duelo capital para la suerte copera. Y el remate del triunfo del Casademont Zaragoza sobre el Barça (101-99) con un canastón final de Bell-Haynes. Decía en aquel no tan lejano final de septiembre Ibon Navarro tras caer en el Príncipe Felipe que igual no era tan sorpresa perder allí si no se salía con la mentalidad adecuada. Las últimas victorias del equipo maño en casa, ante el UCAM y el Barça, refrescan aquella caída que en su momento dolió pero que también fue una cicatriz que ayudó a crecer al equipo.

Hay un detalle demoledor que habla del nivel que está teniendo la Liga Endesa. Es verdad que hay un contexto en el que los equipos de Euroliga llegan al fin de semana, pese a sus largas plantillas, a veces fundidos tras dos partidos previos. Pero es la realidad que hay. Se han jugado exactamente las mismas jornadas, 13, de Euroliga y ACB. En las dos competiciones los cuatro equipos españoles participantes en la máxima competición continental están entre los ocho primeros (en Euroliga se estrena un play in para aumentar la competitividad entre el séptimo y el décimo). Y han perdido exactamente los mismos partidos acumulados en las dos competiciones: 15. En ACB, el Real Madrid marcha 12-1 (el Unicaja le endosó su única derrota), el Barça 9-4, mismos guarismos que el Valencia, por 7-6 del Baskonia. En Euroliga, 12-1 Real Madrid, 10-3 del Barça (segundo), 8-5 del Baskonia y 7-6 del Valencia Básket.

Es decir, a tenor de los resultados, con todos los asteriscos que se pueden poner, el nivel de exigencia de la ACB no es muy distante del de la Euroliga. Otro dato que habla de la igualdad existente en la competición es que sólo hay tres victorias de margen entre el sexto clasificado (cinco equipos empatados con 7-6) y el 17º, puesto de descenso, es de sólo tres victorias (tres equipos con 4-9). Dos victorias o dos derrotas seguidas pueden hacer escalar o hundir a un equipo. El Zunder Palencia parece el único equipo descolgado y ahora cambia de entrenador.

Y, en esa jungla, el Unicaja tiene la mejor racha vigente, con sus nueve victorias consecutivas (a dos de la mejor histórica del club en la Liga Endesa). Y es segundo en solitario con un balance de 10-3, por delante de Barça y Valencia (9-4) y a dos victorias del intratable Real Madrid (12-1). Con cuatro jornadas para el corte de la Copa del Rey, hay dos de renta sobre el quinto clasificado (UCAM Murcia, con el que se juega en dos jornadas), así que la posibilidad de ser cabeza de serie en el sorteo de la competición que se celebrará en Málaga del 15 al 18 de febrero, está bastante próxima. Todo en un contexto de diversión por cómo juega y lo que gana el equipo. En una Liga Endesa con un nivel tremendo. No se ganan títulos ni se hacen grandes hazañas en diciembre, pero sí se están poniendo las bases para conseguir algo grande. Ya lo es disfrutar del día a día de este Unicaja.