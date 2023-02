Sergio Llull no estará ante el Unicaja

El Unicaja ya vislumbra el partido frente al Real Madrid de este sábado, horas después de reventar la Copa del Rey al cargarse al Barça, igual de mayúsculo es el reto que lo que espera en semifinales. En esa partida de ajedrez, Chus Mateo ya sabe que no podrá contar con Sergio Llull, uno de los jugadores con más peso de su equipo, jerarquía, y propenso a aparecer en estos escenarios, da igual el contexto. El menorquín sufrió una lesión en su rodilla izquierda ante Valencia Basket, un gesto algo antinatural al caerse Prepelic encima. Se echó al suelo rápidamente, pero pudo irse por su propio pie al banquillo. Sin embargo, la primera estimación de los servicios médicos del club es que tendría dañado el ligamento lateral interno de su articulación, según confirmó Chus Mateo al acabar el partido, a falta de pruebas médicas. Abandonó el Olímpic en muletas.

Tuvo un papel clave el balear frente al Unicaja en el Carpena, con aquella canasta final que enmudeció a la grada y que dio al conjunto madridista gran parte de ese triunfo. No obstante, las armas de este Madrid son infinitas, más esta temporada donde redunda el talento en todas las posiciones, como todos los años, pero este en particular. No estará Sergio Llull ante los malagueños, una preocupación menos para Ibon Navarro y sus jugadores, nuevos personajes ilustres en Málaga por lo logrado hasta ahora en Badalona. Ya ganar al Madrid sería el acabose.